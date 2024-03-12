〈中信金法說〉海外布局進入收割期 東南亞獲利最看好星泰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 19:04

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日舉行 2023 年第四季法人說明會，總經理陳佳文表示，中信銀國際布局進入收割期，去年海外獲利達 194.5 億元，年增逾 3 成，最大宗還是來自香港及中國大陸分行，不過，在供應鏈轉移到東南亞的熱潮下，看好新加坡及泰國的發展潛力，至於台積電熊本設廠商機，雖然目前貢獻日本子行獲利仍非常微小，長期來看還是有很大的機會。

陳佳文指出，去年海外獲利主要來自大中華區的香港及中國大陸，主要原因就是台商最密集，儘管中國大陸的景氣與幾年前相比差了很多，但去年仍有 5% 左右的經濟成長率，今年預估仍在 4% 以上，因此還是有很多質優的客戶。

陳佳文強調，香港是最賺錢的海外市場，其中六成都是台商，另兩、三成就是港商及陸商，「陸資企業利用我們香港平台來做國際生意越來越多」，且新加坡地區也有不少陸資企業，因此，不擔心大陸經濟下行對銀行營運有什麼重大的影響，將持續拓展第二核心客群，而陸資及日本企業是目前除台資以外最重視的二大族群。

中信銀在東南亞獲利表現相當好，去年成長超過 40%，陳佳文說明，最主要的就是新加坡及泰國市場，泰國方面，因在疫情期間，他們觀光受到很大的衝擊，疫情過後人潮回流，使得經濟活動恢復到正常的水準，LH Bank 去年稅前盈餘來到 22.5 億元，年增逾 45%。

陳佳文認為，泰國機會還很大，有越來越多台商及陸資企業前進泰國，但策略上不再像以前專注於大型企業，接下來會比較聚焦在中、小型企業，以及個金、房貸去發展，未來泰國業務成長可期。

至於新加坡的業務可分為二大塊，一是商業銀行，另一方面則是私人銀行，2023 年表現都相當不錯，不過，私銀規模還不大，貢獻獲利有限，商銀表現很好，主要受惠這一波供應鏈移轉到東南亞，新加坡就成為一個平台，廠商接單後，錢就先進到新加坡，再透過新加坡去投資印尼、越南、泰國等地，因此，中信銀在新加坡的生意顯著成長，去年分行獲利超過 20 億元，是國銀在新加坡分行中賺最多的。

不過，陳佳文指出，這 20 億元連香港分行獲利 73 億元的一半都不到，勉勵新加坡分行，目標要在三年內賺到香港分行的一半以上，他認為這個機會是有的，以地緣上來看，新加坡的重要性越來越大。

至於中國信託銀行東京之星 (子行)，去年約賺新台幣 19 億元左右，較 2022 年大幅成長，但主要貢獻不是熊本地區，而是因為疫情過後，經濟動能恢復正常，資產品質改善，但台積電去熊本設廠是好的機會。