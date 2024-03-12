全球投資熱 凱基證、永豐證打通這些國外交易所服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-12 14:41

為因應全球股市投資熱潮，凱基證券今 (12) 日宣布，領先國內券商同業推出「美股即時行情 API 串接服務」，投資人將可接收美國納斯達克證券交易所的市場數據，而永豐證券旗下永豐期貨也宣布，將倫敦金屬交易所 (簡稱 LME) 所有服務功能全部打通。

凱基證經紀暨財富管理通路處主管孫成保說明，目前國內券商提供的 API 串接服務皆以台股行情數據和交易下單等功能為主，而美股即時行情 API 串接服務則通常需透過國外金融機構或第三方業者取得，此次凱基與美國納斯達克證券交易所攜手合作，成為國內首家推出該服務的券商，可提升投資人精確執行量化交易策略的效率。

凱基證指出，投資人將可即時取得美國交易所上市現股及 ETF 即時報價、盤中個股交易量、最佳一檔等關鍵數據，並透過複委託下單 API 進行委託下單、查詢成交回報等。

永豐期貨則指出，將倫敦金屬交易所所有服務功能全部打通，包括期貨實物交割、網路交易功能、月均價期貨、選擇權、加上原有的人工交易，領先業界提供國內企業戶完整的 LME 交易服務。

永豐期貨副總經理張嘉成說明，倫敦金屬交易所是民生金屬產業最主要的定價依據，也是各種避險交易的應用工具，不論是應用廣泛的銅、鋁產業，還是新興應用的鎳產業，均離不開倫敦金屬交易所豐富的風險管理功能。

由於過往國內產業客戶在期貨市場較缺乏服務，且近年各種資產及原物料價格無序變動，產業界避險需求大增，永豐期貨歷經一年半的時間將 LME 倫敦金屬交易所提供的服務功能全部打通，有實物交割需求的產業無須再透過境外機構。

LME 交易服務中的貿易定價方式較特別，遠期長約採購的價格避險，或是回收業者的銷售價格，均以月均價為計價基礎，張嘉成分析，這類企業可運用月均價期貨避險。