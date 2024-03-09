〈貴金屬盤後〉美下修就業數據 失業率升 Fed可望提前降息 金價再創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-03-09 06:32
黃金價格周五 (8 日) 再創歷史新高，因數據顯示美國失業率上升，強化市場對聯準會 (Fed) 即將降息的預期心理。
黃金價格本周創下自去年 10 月中旬以來最大單周漲幅。
報告顯示，儘管美國 2 月就業成長加速，但失業率上升，薪資漲幅放緩，讓黃金創下歷史新高紀錄。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示，黃金基本面前提仍存在，即 Fed 今年稍晚將降息以及美元疲軟。
在就業報告公佈後，根據 CME FedWatch 工具，交易員提升 Fed 5 月降息的可能性至 30% 左右，但 6 月降息的可能性仍是 73%。
黃金本周二開始走漲，當時突破了去年 12 月的高點，主要得益於越來越多的跡象表明物價壓力降溫，以及黃金發揮傳統的避險吸引力。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「市場認為，這回的就業報告可讓 Fed 維持走在 6 月降息的軌道上。黃金價格總體上將繼續走高，儘管可能需要短暫盤整。」
與此同時，倫敦金銀市場協會 (LBMA) 表示，倫敦的黃金價格基準周五午盤再創新高，達到每金衡盎司 2171.30 美元。
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