〈貴金屬盤後〉降息押注增加 央行強力採購 避險需求持續推升 金價屢創新高

鉅亨網編譯許家華 2024-03-08 05:56

由於市場對美國降息的押注增加，央行購買和避險需求持續推動金價上漲，黃金價格周四 (7 日) 飆升至歷史新高，延續本周屢創紀錄的漲勢。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.4% ，收每盎司 2166.90 美元。

黃金現貨價上漲 0.46% ，報每盎司 2158.1255 美元，在亞洲交易時段觸及 2164.09 美元的歷史新高。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，Fed 對於「通膨將達到 2% 目標」的信心離充足「不遠」。(通膨若達 2% 目標，Fed 將開始降息)

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前認為 Fed 將在 6 月開始降息的可能性為 72%。今年 2 月 29 日時，市場認為 6 月降息的可能性為 63%。

低利率環境意味著持有不孳息的黃金之機會成本降低，且打壓美元，從而令黃金對海外 (非美元) 買家來說更便宜。

世界黃金協會市場策略師 Joseph Cavatoni 表示，降息押注正推動金價上漲，人人都料定 Fed 即將降息。此外，各國央行也非常賣力採購黃金。

周五的美國非農業就業報告可能影響市場進一步方向。

匯豐銀行貴金屬分析師 James Steel 表示，地緣政治風險也是金價的主要推動因素。自以色列 - 哈馬斯戰爭爆發以來，金價已飆升超過 300 美元。

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