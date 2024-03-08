〈貴金屬盤後〉降息押注增加 央行強力採購 避險需求持續推升 金價屢創新高
鉅亨網編譯許家華 2024-03-08 05:56
由於市場對美國降息的押注增加，央行購買和避險需求持續推動金價上漲，黃金價格周四 (7 日) 飆升至歷史新高，延續本周屢創紀錄的漲勢。
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，Fed 對於「通膨將達到 2% 目標」的信心離充足「不遠」。(通膨若達 2% 目標，Fed 將開始降息)
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前認為 Fed 將在 6 月開始降息的可能性為 72%。今年 2 月 29 日時，市場認為 6 月降息的可能性為 63%。
世界黃金協會市場策略師 Joseph Cavatoni 表示，降息押注正推動金價上漲，人人都料定 Fed 即將降息。此外，各國央行也非常賣力採購黃金。
周五的美國非農業就業報告可能影響市場進一步方向。
匯豐銀行貴金屬分析師 James Steel 表示，地緣政治風險也是金價的主要推動因素。自以色列 - 哈馬斯戰爭爆發以來，金價已飆升超過 300 美元。
然而，黃金最近的上漲伴隨著風險資產的上漲。
其他金屬交易
- 黃金期貨交易很簡單 三步驟就上手！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇