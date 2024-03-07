期交所：今起調高契約保證金價格 請投資人留意

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-07 10:57

臺灣期貨交易所公告於今（7）日調高指數期貨及選擇權保證金，如調高臺股期貨契約 (TX) 調高為 179,000 元，小型臺指期貨契約為 44,750 元，並自 113 年 3 月 7 日一般交易時段結束後起實施，請投資人留意部位所需保證金是否足夠。

期交所表示，調整臺股期貨契約 (TX)、小型臺指期貨契約 (MTX)、客製化小型臺指期貨契約 (MXFFX)、非金電期貨契約 (XIF)、臺灣永續期貨契約 (E4F)、臺灣生技期貨契約 (BTF)、航運期貨契約 (SHF)、美國道瓊期貨契約 (UDF)、美國費城半導體期貨契約 (SXF)、布蘭特原油期貨契約 (BRF)、群益台 ESG 低碳 50ETF 期貨契約 (RYF)、國泰智能電動車 ETF 期貨契約 (SGF) 及臺指選擇權契約 (TXO) 之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A 值)、風險保證金最低值 (B 值)、混合部位風險保證金 (C 值) 所有月份保證金金額，並自 113 年 3 月 7 日一般交易時段結束後起實施。