吳東亮：投資「日本矽島」九州 將是企業不可忽略的布局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-12 14:38

晶圓大廠台積電 (2330-TW) 熊本廠 JASM 於上個月正式開幕，而工商協進會今 (12) 日舉辦台日九州經貿論壇，與日本九州經濟連合會進行交流，理事長吳東亮指出，未來投資九州，將會是企業不可忽略的布局策略。

吳東亮表示，去年台日雙邊貿易總額高達 758 億美元，台灣為日本第 4 大貿易夥伴，日本為台灣第 3 大貿易夥伴，也是第 4 大外資來源國，台日產業高度互補。此外，日本九州又稱日本矽島，半導體產業聚落完備、人才資源豐富，為半導體產業海外投資設廠的首選。

為因應國際地緣政治變化，以及供應鏈重組的背景之下，半導體產業成為各國競爭的焦點。台積電熊本廠 JASM 於上個月開幕，創辦人張忠謀說，未來缺的不是 10 萬片晶圓，而是 10 間晶圓廠。吳東亮認為，台灣與日本九州的半導體合作，不僅是推動雙方經濟成長的重要推手，更是邁向國際的關鍵力量。