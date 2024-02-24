〈台積熊本廠開幕〉張忠謀：AI客戶要求不僅是幾萬片晶圓 而是十間晶圓廠

鉅亨網記者魏志豪 熊本 2024-02-24 16:02

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (24) 日舉辦 JASM 熊本廠開幕典禮，創辦人張忠謀致詞表示，半導體產業未來一定會有更多需求，如各位所見，成千上萬片的晶圓產能已經就位，未來幾年在 AI 助力下，晶圓需求將大幅增加，更指出最近與 AI 業界人士會面後，雙方討論的產能不再只是幾千、幾萬與幾十萬片，而是要三間、五間甚至十間晶圓廠，預期產業會在這中間找到答案。

張忠謀指出，今天充滿興奮之情，不禁回想到 1968 年時第一次造訪日本，當時自己還是德州儀器 (TXN-US) 的副總裁，負責半導體產業，首次到日本即是為了推動德儀與索尼間的合資企業，並拜訪索尼創辦人盛田昭夫，開啟兩人長達 50 年的對談。

張忠謀說，當年盛田先生就已經是傳奇人物，年紀也比自己年長十歲，在對話兩小時過程中，態度非常親切，當時兩個人共同推動德儀與索尼以合資方式合作，盛田先生還說未來在日本取得的成果會讓自己大吃一驚。

後來，張忠謀代表德儀在鳩谷市建廠，並於 1973 年在大分縣建立晶圓廠，指出盛田先生的預言果然成真，所以德儀更在 1980 年邁出更大一步，在靠近成田機場的美浦 (Miho) 建造晶圓廠，但德儀之後就把該廠賣掉了。最後一句也讓全場哄堂大笑。

張忠謀說，自己 1987 年回台成立台積電，1985 年時就注意到台日人才間有許多相似之處，之後打造台積電又再度回到日本，相隔與盛田先生對話已有 50 年之久，此次也非常期待能夠在日本獲得又驚又喜的成果，儘管會面臨挑戰，但期待 JASM 能夠開花結果。

張忠謀回顧 2019 年時，台積電收到邀請在日本建立晶圓廠，之後也非常高興過去五年將想法化為具體行動，相信 JASM 能夠進一步強化晶圓供應鏈的韌性，不論是對日本或對世界都是，相信並期待 JASM 能夠為日本半導體產業帶來新一波復興。

展望未來，張忠謀看好，半導體產業未來一定會有更多需求，如各位所見，成千上萬片的晶圓產能已經就位，未來幾年在 AI 助力下，大量晶圓需求增加，更指出最近與 AI 業界人士會面後，雙方討論的產能不再只是講幾千、幾萬與幾十萬片，而是要三間、五間甚至十間晶圓廠。