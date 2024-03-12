臺鹽贊助白沙屯媽進香千箱好水 再推通霄海線低碳樂活行
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 12:35
拱天宮白沙屯媽祖進香即將啟程，臺鹽 (1737-TW) 力挺宗教文化傳承，贊助由通霄精鹽廠生產的台塩海洋生成水作為活動用水，並推薦旅客前往拱天宮進香時，可同時騎乘 Youbike 前往「臺鹽通霄觀光園區」旅遊，來趟知性樂活減碳旅行。
三月瘋媽祖！被暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖，今年進香報名人數已破 17 萬人，創歷史新高，所到之處皆颳起媽祖旋風。眾香燈腳由苗栗通霄拱天宮出發，以無固定時間與路徑移動，全程步行至雲林北港朝天宮，儼然已是另類全民運動。臺鹽公司躬逢其盛，九度贊助由通霄近海水源精煉而成的台塩海洋生成水，以優質、純淨的口感，作為眾香燈腳健康後盾，補給進香隊伍向前的動力。
白沙屯媽祖進香鑾轎將於 18 日起駕，由通霄精鹽廠廠長劉鴻泉代表臺鹽公司贊助白沙屯媽祖進香活動台塩海洋生成水，供活動香燈腳飲用，並與苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣與拱天宮主委洪文華等幹部共同祈求進香活動順利。
2001 年上市的台塩海洋生成水，是台灣首支海水水源飲用水，其水源來自通霄在地近海，以獨特純淨與甘甜熟水口感特色，深受好評，臺鹽公司九度用好水與信眾結好緣，補充眾香燈腳行程所需水分，力挺地方風土文化資產長「九」傳承。
臺鹽公司表示，通霄精鹽廠位於通霄沿海，為台塩品牌食用鹽與包裝水產製重鎮，感恩白沙屯媽護佑，本次贊助台塩海洋生成水，共同推廣通霄在地百年特有的傳統信仰與歷史，讓珍貴宗教民俗能永傳。秉持「取自在地，用於在地，發揚在地」理念，臺鹽公司贊助 1250 箱由通霄精鹽廠產製之海洋生成水，減少環境運輸成本，也向遊客推薦，可騎乘便利的 Youbike 串聯拱天宮與臺鹽通霄觀光園區，共同實踐樂活永續，打造減碳生活，
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