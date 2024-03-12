臺鹽贊助白沙屯媽進香千箱好水 再推通霄海線低碳樂活行

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 12:35

三月瘋媽祖！被暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖，今年進香報名人數已破 17 萬人，創歷史新高，所到之處皆颳起媽祖旋風。眾香燈腳由苗栗通霄拱天宮出發，以無固定時間與路徑移動，全程步行至雲林北港朝天宮，儼然已是另類全民運動。臺鹽公司躬逢其盛，九度贊助由通霄近海水源精煉而成的台塩海洋生成水，以優質、純淨的口感，作為眾香燈腳健康後盾，補給進香隊伍向前的動力。

白沙屯媽祖進香鑾轎將於 18 日起駕，由通霄精鹽廠廠長劉鴻泉代表臺鹽公司贊助白沙屯媽祖進香活動台塩海洋生成水，供活動香燈腳飲用，並與苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣與拱天宮主委洪文華等幹部共同祈求進香活動順利。

2001 年上市的台塩海洋生成水，是台灣首支海水水源飲用水，其水源來自通霄在地近海，以獨特純淨與甘甜熟水口感特色，深受好評，臺鹽公司九度用好水與信眾結好緣，補充眾香燈腳行程所需水分，力挺地方風土文化資產長「九」傳承。