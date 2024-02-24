〈台積熊本廠開幕〉台、日文化差異 當彈性遇上匠人精神靠的是相互學習

鉅亨網記者魏志豪 熊本 2024-02-24 19:57

員工表示，臺日員工在工作上會面臨臺日文化差異，其中，臺灣人較有彈性，日本人則非常規矩，坦言起初磨合是一定需要的，但透過雙方互相學習，如日本人學習臺灣人的彈性，臺灣人則請教日本人的匠人精神，看好該模式有助台積電未來在全球據點的運營。

針對食宿方面，台積電員工稱讚，熊本水、空氣都非常好，不僅水非常乾淨，尤其洗澡過後頭髮還會特別順，而過往在臺灣時就常吃日式料理，飲食沒有太大問題，唯一美中不足的地方是日本便當比較喜歡吃冷的，但臺灣便當都是熱的。

另外，台積電員工也指出，日本氣候相對台灣較冷，對臺灣人來說，經歷冬天的時候還蠻痛苦的，如熊本去年底跟今年初就多次下大雪，但在每天開車上下班途中，有藍天、白雲與阿蘇山作伴，心情很不錯。

台積電除了照顧員工不遺餘力，也同樣善待員工家屬；員工表示，自己先過來熊本處理住宿、交通工具與孩子就學，在公司政策協助下，很快就處理完畢，之後先生直接與孩子帶著行李過來就可以生活，就學階段完整涵蓋幼稚園、小學與中學。