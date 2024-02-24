〈台積熊本廠開幕〉龔明鑫：熊本廠一年八個月就完工樹立標竿 提供全球供應鏈韌性

鉅亨網記者魏志豪 熊本 2024-02-24 18:15

龔明鑫同時具有兩身分，包括台積電法人董事、國發會主委，依法人董事來看，台積電熊本廠原建廠時程要非常多年，但在政府與產業共同努力下，1 年 8 個月就完工開幕，此次合作對象、晶片使用者都成為台積電夥伴，且日本在全球半導體材料與設備市占率非常高，台積電透過這項投資，可以更鞏固半導體生態系。

以政府角度來看，龔明鑫說，台灣與日本半導體合作，將提升世界半導體供應鏈韌性，之前疫情時全球半導體晶片短缺，隨著數位轉型、淨零碳排趨勢成形，晶片需求會更大，台積電在日本建廠後可以進一步提升供應鏈韌性。

龔明鑫此次到日本，也與日本 5、6 位身兼政務官銜的國會議員碰面，對方提及台積電此次投資對日本經濟安全有很大幫助，除了保障日本晶片來源與需求，對台灣也可以建立很好生態系統。