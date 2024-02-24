〈台積熊本廠開幕〉龔明鑫：熊本廠一年八個月就完工樹立標竿 提供全球供應鏈韌性
鉅亨網記者魏志豪 熊本 2024-02-24 18:15
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 熊本廠今 (24) 日舉辦開幕典禮，國發會主委龔明鑫以法人董事身分受邀出席，會後受訪指出，台積電熊本廠樹立海外建廠重要的標竿，並鞏固生態體系，同時提升日本和全世界半導體晶片供應鏈韌性。
龔明鑫同時具有兩身分，包括台積電法人董事、國發會主委，依法人董事來看，台積電熊本廠原建廠時程要非常多年，但在政府與產業共同努力下，1 年 8 個月就完工開幕，此次合作對象、晶片使用者都成為台積電夥伴，且日本在全球半導體材料與設備市占率非常高，台積電透過這項投資，可以更鞏固半導體生態系。
以政府角度來看，龔明鑫說，台灣與日本半導體合作，將提升世界半導體供應鏈韌性，之前疫情時全球半導體晶片短缺，隨著數位轉型、淨零碳排趨勢成形，晶片需求會更大，台積電在日本建廠後可以進一步提升供應鏈韌性。
龔明鑫此次到日本，也與日本 5、6 位身兼政務官銜的國會議員碰面，對方提及台積電此次投資對日本經濟安全有很大幫助，除了保障日本晶片來源與需求，對台灣也可以建立很好生態系統。
若以全球角度來看，龔明鑫認為，全球晶片供應鏈韌性提升非常多，台積電或台灣半導體廠在日本或其他部分也會做同樣事情，祝福台積電將來任何合作可以順利成功。
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