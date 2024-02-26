凱基：台股萬九關前還有三大利多 選股看兩項指標

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-26 11:12

台股龍年開紅盤以來持續創高，凱基投顧今 (26) 日發布報告指出，儘管台股在萬九大關附近短期面臨獲利了結賣壓，但在降息效應、AI 狂潮、外資回補等三大利多支撐之下，第一季仍有望持續震盪向上，建議選股可看兩項指標，包括 (1) 評價仍處低位階的 AI 股、(2) 基本面觸底且評價低於過去 5 年平均水準者。

凱基投顧表示，由於今年是 AI 伺服器元年，看好晶圓代工、AI 概念股是最重要的投資主軸。

儘管今年聯準會正式降息的時點容易受通膨牽動，凱基投顧預估，聯準會將於 6 月前首次降息，此將強化外資回補台股的意願。

圖表：凱基證提供。

依歷史經驗來看，美國聯準會進入首次降息循環的前半年，資金行情的預期心理有相當高的機率推升股債雙漲，凱基回顧 1980 年代以來共 6 次降息周期的前半年，降息的前 1 個月、前 3 個月、前 6 個月，股市為正報酬率的機率分別達 100%、67%、67%，若扣除 1998 年和 2001 年這兩次系統性風險，股市累計報酬率為正的機率則為 100%。

另外，首次降息的前 1 個月、前 3 個月、前 6 個月，10 年期美債累計報酬率為正的機率同樣達 100%。

凱基投顧進一步指出，Nvidia 股價自去年 5 月公布優於預期的財測後已大幅飆漲，但其預估本益比越漲越低，意味生成式 AI 需求大爆發，帶動全球科技巨擘正處「AI 先買先贏」的軍備競賽階段，以 Nvidia 為首的 AI 相關硬體供應鏈即將獲利爆發。

由於台灣在 AI 先進晶片坐擁全球獨占地位，且在 AI 伺服器享有 90% 以上市占，只要 Nvidia 和美國尖牙股等全球指標 AI 股維持多頭不墜，樂觀看台股相關供應鏈均將雨露均霑。