永豐金證券看存股有三大趨勢 推2項智能選股新功能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-19 17:48

看準年後的紅包理財需求，永豐金證券今 (19) 日指出，觀察到存股熱門方式主要有半導體、高股息和大型股，旗下豐存股平台將全新推出兩大智能選股功能，包括 38 種「主題總覽」和「主題推薦」，將以投資人數位足跡進行大數據演算推送，令投資人可快速評估找到適合自己的存股標的。

據金管會資料統計，台股目前掛牌 237 檔 ETF、上市櫃公司 1813 檔。

而據豐存股最新資料顯示，38 個「主題總覽」三大熱門主題分別是半導體巨星、股息貴族、大型股。

永豐金證豐存股平台的存股標的是根據規模、流動性以及是否具市場特性等面向評估才上架，目前共提供台股 110 檔個股、85 檔 ETF、16 檔主題投組；美股也有 72 檔個股、77 檔 ETF。

永豐金證券說明，許多投資人在挑選適合自己投資屬性的商品沒有方向，因此，此次存股平台上的標的再分門別類，提供共 38 種「主題總覽」，例如降息受惠、生活投資術、減碳資優生、投資大師選股、傳產外銷量點等，讓投資人可針對有興趣的主題進行初步篩選。

同時，永豐金證券運用大數據分析演算，追蹤客戶瀏覽豐存股網頁的足跡，推出「主題推薦」功能，概念如網購一樣，投資人若未登入平台點擊任一檔標的，即可在網頁下方看到相似度高的主題推薦。