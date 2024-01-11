〈大立光法說〉新廠適時支應消除製程瓶頸 推升Q4毛利率飆到52.78%

大立光 (3008-TW) 今 (11) 日召開法人說明，在克服新台幣走升的不利匯兌條件，大立光在潛望式高階手機鏡頭的出貨及良率提升之下，2023 年第四季營收 178.83 億元，毛利率並且提升到 52.78%，執行長林恩平指出，由於台中新廠的加入且有效解決因製程變複雜的生產瓶頸，得以有高效能業績表現。

大立光也認為，2024 年上半年進入市場淡季，要到下半年才會有傳統旺季的業績演出。

林恩平說，面對手機潛望式鏡頭內對焦的提供望遠及微距高效能拍照表現，鏡頭採取分群組裝的生產模式，已經讓鏡頭組裝的複雜度及精密度提升到另一個層次，同時，更讓第三季的良率直通率表現低於預期，並且造成製程在變複雜後產生製造的瓶頸，所幸啟用的台中新廠加入並提供產能，解決了部分的生產瓶頸。

林恩平說，目前仍有部分客戶對手機採用高階潛望式鏡頭維持高度的信心及樂觀的看法，且大立光也有部分新開發高階手機鏡頭獲客端納入設計，也因此大立光也在增購設備，進一步解決生產瓶頸，對於增購的設備預計在 6 個月到位。

林恩平說，就手機高階鏡頭的市場趨勢來看，2024 年對於高階鏡頭以塑膠鏡片加上一片模造玻璃的設計案變多，同時，大立光本身也在開發塑膠的稜鏡取代目前使用的玻璃稜鏡；但整體出貨主要在於取決於客戶對於鏡頭本身光學 MTF 指標的要求及耐摔設定程度而定。

林恩平也指出，大立光 2024 年年會提出有模造玻璃鏡片加上塑膠鏡片組裝的鏡頭的規給客戶，目前大立光對需求的模造玻璃鏡片還是外購，大立光是否自製模造玻璃鏡片要看客戶需求量規劃。

就高階鏡頭的組件來看，大立光生產塑膠鏡片本身就是其強項，而就大立光的外購的模造玻璃鏡片、稜鏡等鏡頭組件而言，林恩平直言，無異等於只賺到加工服務費，但就另一角度來看，如鏡頭生產的直通良率能大幅有效提高，那麼就不會有因製程不良的折損而產生大量模造玻璃鏡片的需求，這是大立光目前在權衡是否增加自設模造玻璃鏡片的重點。

大立光 11 日收盤價報 2550 元，較昨日上漲 25 元或 0.99%，成交量萎縮爲 914 張。三大法人外資賣超 142 張、投信賣超 49 張、自營商買超 86 張，三大法人合計責超 105 張。

大立光 2023 年第四季營收爲 178.83 億元，毛利率 52.78%，季增 10.28 個百分點，年減 3.11 個百分點，稅後純益 49.71 億元，較第三季呈現衰退，季減 16.49%，但優於去年同期表現，年增 23.53%，單季每股純益 37.25 元。大立光 2023 年第四季匯兌損失高達 28.5 億元，超過兩個股本。

大立光 2023 年營收爲 488.42 億元，毛利率 48.53%，年減 6.21 個百分點，稅後純益稅後純益 179.08 億元，年減 20.85%，每股純益爲 134.18 元。全年獲利探 10 年低點。