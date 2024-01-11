〈大立光法說〉Q4毛利率回升到52.78% 全年EPS 134.18元探10年低點

大立光 (3008-TW) 今 (11) 日由執行長林恩平主持召開線上法人說明，並公布最新業績；大立光 2023 年第四季稅後純益 49.71 億元，較第三季呈現衰退，季減 16.49%，但優於去年同期表現，每股純益 37.25 元，全年稅後純益 179.08 億元，每股純益爲 134.18 元。

大立光 2023 年第四季營收爲 178.83 億元，毛利率 52.78%，季增 10.28 個百分點，年減 3.11 個百分點，稅後純益 49.71 億元，較第三季呈現衰退，季減 16.49%，但優於去年同期表現，年增 23.53%，單季每股純益 37.25 元。

大立光 2023 年第四季匯兌損失高達 28.5 億元，超過兩個股本。

大立光 2023 年營收爲 488.42 億元，毛利率 48.53%，年減 6.21 個百分點，稅後純益稅後純益 179.08 億元，年減 20.85%，每股純益爲 134.18 元。全年獲利探 10 年低點。

大立光統計，2023 年第四季出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品為 10-20%。

2023 年全年出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品為 10-20%。

大立光 11 日收盤價報 2550 元，較昨日上漲 25 元或 0.99%，成交量萎縮爲 914 張。