大立光12月營收下滑至47.81億元月減近3成 1/11提出展望

光學元件股王大立光 (3008-TW) 在 2023 年 11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高後，今 (5) 日公布 2023 年 12 月營收則下滑爲 47.81 億元，月減 29.58%，年增 19.08%，2023 年第四季營收 178.83 億元，爲 16 季以來新高，季增 31%，年增 24.27%。

大立光去年 11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高，也預告 12 月客戶拉貨動能趨緩，但相對於 2022 年同期的 12 月營收下滑幅度 22.81%，2023 年 12 月的營收月減幅度 29.58%，下滑幅度明顯增加不少。大立光將在 11 日召開法人說明會，尤其是國際券商紛紛看壞蘋果營運前景同時，大立光執行長林恩平可望對市場景氣的變化的營運展望提出說明。

大立光在 2023 年全年營收 488.42 億元，爲近三年新高，年增 2.45%。

大立光統計，2023 年 11 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品為 10-20%。

大立光在 2023 年第三季營收 136.29 億元，毛利率 42.56%，季減 6.3 個百分點，年減 11.19 個百分點，稅後純益 59.53 億元，季增 61.05%，年減 26.9%，每股純益 44.6 元。大立光 2023 前三季營收 309.59 億元，毛利率 46.35%，年減 7.89 個百分點，前三季稅後純益 129.37 億元，年減 30.44%，每股純益爲 96.93 元。

在大立光營收 11 月轉旺之後，已陸續有 3 外資券商將大立光目標價調高到 3000 元之上，大立光今日收盤價報 2595 元，較前一日下跌 55 元或 2.08%，成交量永大爲 1220 張。