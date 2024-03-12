小摩CEO：美國衰退風險尚未排除、Fed應等到6月後再降息

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-12 08:00

摩根大通 (JPMorgan)(小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，目前美國經濟依舊繁榮，但他不會完全排除陷入衰退的可能性。不過，他也認為聯準會 (Fed) 應該等到 6 月之後再降息，稱央行應該加強其對抗通膨的信譽。

戴蒙周二 (12 日) 在雪梨舉行的澳洲金融評論商業峰會 (Australian Financial Review Business Summit) 上表示，市場預期美國經濟實現軟著陸的機率可能落在 70%-80%，而他認為未來一兩年軟著陸的機率只有一半，最壞的情況是陷入停滯性通膨。

戴蒙表示，經濟指標已經被新冠疫情給扭曲，他不完全相信這些指標，Fed 應該等到情況更加明朗後再降息。

戴蒙說：「他們 (指 Fed) 總是可以快速且大幅降息，他們的信譽有點受到威脅。我甚至會等到 6 月後再行動。」他認為，目前美國失業率非常低，工資仍持續上漲。

戴蒙並表示，雖然美國經濟目前處在繁榮階段，但經濟陷入衰退的風險依舊存在，股市存在「一點」泡沫。