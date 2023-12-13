甲骨文業績黯淡重挫逾12% 分析師：資料中心競爭難比拚大廠

軟體供應商甲骨文 (ORCL-US) 周二 (12 日) 股價重挫 12% 以上，係因前一日盤後發布上季業績顯示雲端業務成長放緩，華爾街分析師對甲骨文在資料中心基礎設施領域與強大對手的競爭仍抱持懷疑態度。



甲骨文周二大挫 12.44%，收每股 100.81 美元。

分析師指出，甲骨文的雲端營收增長 25%，較前季 29% 的增長率下降，且對其未來加速的策略仍存有疑慮。甲骨文正在建造 100 個新資料中心，因需求超過了甲骨文雲端基礎架構 (OCI) 業務的容量。

瑞銀分析師 Karl Keirstead 報告寫道：「甲骨文連續第二季 Cloud/OCI 的成長未達到預期，且再次歸責於基礎設施容量的建設速度，這令人失望且難以探究真相。」他將甲骨文的目標價從 135 美元下調至 125 美元，但仍維持「買進」評級。

甲骨文表示，相較市場領導者亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，該公司建造較小型資料中心的價格較低。

然而，甲骨文在努力整合 2022 年收購的電子健康記錄公司 Cerner 之際，還要擴建資料中心，恐怕負擔沉重。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 寫道，由於整合 Cerner 帶來的阻力，以及資料中心市場競爭的加劇，甲骨文恐難以維持 「偏高個位數百分比的成長率」(HSD)。

Luria 維持甲骨文股票的中立評級和 105 美元的目標價。

甲骨文盼藉由人工智慧 (AI) 技術的發展，引領雲端運算需求增加，從而證明其策略的合理性。

但 William Blair 分析師 Sebastien Naji 認為，雖然甲骨文 OCI 業務需求增加，但市場對其營收加速和生成式 AI 帶來的助力應已反映在股價上了。

Naji 維持甲骨文股票「符合市場表現」的評級，沒有設定目標價。

當然，也有一些分析師對甲骨文的雲端策略充滿信心，例如 Evercore 分析師 Kirk Materne，其報告指出「如果甲骨文未來幾季的 OCI 成長能穩定在 50% 範圍內，那麼風險 / 回報將自當前水準大幅上行。」

Materne 維持該股「優於大盤」的評級以及 130 美元的目標價。

Q3 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 調查的分析師共識)

營收：年增 6% 至 8% vs. 13.7 億美元，即年增 7.6%

EPS：調整後 1.35 美元至 1.39 美元 vs.1.37 美元

Q2(11/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查的分析師共識)

EPS：調整後 1.34 美元 vs. 1.32 美元

營收：年增 5% 至 129.4 億美元 vs. 130.5 億美元

純益：年增 44% 至 25 億美元或每股 89 美分 (去年同期純益 17.4 億美元或每股 63 美分)

細部營收 vs. 華爾街預期