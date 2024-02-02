甲骨文股價大漲 分析師讚：需求改善 AI訂單滿滿

鉅亨網編譯許家華 2024-02-02 11:15

精品股票研究公司 Cleveland Research 認為甲骨文 (ORCL-US) 獲利前景樂觀，令其周四 (1 日) 股價大漲。

甲骨文周四上漲 3.43%，收每股 115.53 美元，漲幅遠勝那斯達克同日的 1.3% 漲幅，且今年迄今漲幅已近 10%。

分析師 Ari Terjanian 和 Max Lenhardt 在研究報告中寫道，與甲骨文合作夥伴核實後發現，該公司第二財季 (11 月止) 需求改善。

分析師也發現新業務簽約量增加，尤其是人工智慧客戶和甲骨文雲端基礎設施部門，「這可能係因供應可用性提高。」他們寫道。

分析師指出，隨著甲骨文在商用 app 和雲端 app 的市占持續增加，甲骨文的合作夥伴還增加操作人員，因為相關工作的累積訂單增加，且終端需求預期改善。

甲骨文去年 12 月宣布在微軟 Azure 雲端上推出其數據庫軟體。 分析師表示，檢查發現自甲骨文本地版的 app 軟體遷移至雲端版的趨勢強勁。

分析師預估，甲骨文第三財季 (2 月季度) 營收年增 8.1% 至 134.1 億美元，高於華爾街普遍預期的 132.9 億美元。EPS 預估 1.39 美元，比市場預期高出 1 美分。甲骨文的營收財測是成長 6% 至 8% (按固定匯率計算成長)。

針對 2024 年 5 月止的全財年，分析師的營收和獲利預期同樣略高於華爾街共識。

「我們看到甲骨文未來幾年有預期調升的空間，並重申我們的買進評級。」