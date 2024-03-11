2024台灣國際扣件展6/5日高雄登場 逾300家業者參加規模增近2成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-11 21:37

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會及螺絲公會共同執行的「台灣國際扣件展」將在 6 月 5 日至 7 日在高雄展覽館舉辦，目前已有超過 300 家國內外指標廠商報名參與，使用逾 1000 個攤位，整體規模較去年成長近兩成。

貿協表示，目前已報名之指標業者包括「扣件成品區」的台鋼集團、至盈、世鎧、鉑川、路竹新益、宏穎、尚余、吉瞬等；「機械設備區」的天成、正曜、鍵財、友信、長薔、上冠、精湛、崇曜、嵿峰與義大利商薩克瑪林比亞特等；「原物料、模具及手工具區」則有強新、昇隆、順興達、三鎂鋼刷等。

另外，還有來自美國 National Machinery LLC、德國 Dörken Coatings GmbH & Co. KG、波蘭 KLIMAS Sp. z o.o.、印度 EFFCO Finishes & Technologies Pvt Ltd 與阿拉伯 HARIR GROUP FZE 等國際外商參展。

本屆扣件展以 Green Fastening 永續扣件、Precision Attaining 精準實踐」為展覽主軸，今年亦首度推出「高值化扣件主題館」與「綠色永續專區」。展出扣件業者高值化扣件應用成品與生產材料回收與再利用等技術，勾勒出扣件產業的綠色製造與永續發展等未來願景。