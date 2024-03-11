除權息是甚麼?打造自己的除權息日程表

鉅亨研報 2024-03-11 17:30

每年 6、7 月之後台股進入除權息旺季，而投資人可在三月年報公布後，提早佈局除權息行情，究竟什麼是除權息? 除權息的日程表要去哪裡查詢呢? 本文會介紹以 XQ 全球贏家這款選股軟體打造自己的除權息日程表。

■ 活動參考：

一、什麼是除權息?

「除」是「分配」的意思，公司用現金的形式，將盈餘發給股東，即稱為「除息」，用股票的形式將企業盈餘發給股東，公司發股票給股東即稱為「除權」。

二、什麼是填息?

除息後的股價 = 除息前的股價 - 現金股利，除息後的股價上漲到除息前的股價稱為填息，填息成功才算真正領到股息喔！

三、什麼是殖利率?

一般所謂的股票殖利率，指的是股票的現金殖利率，即把股票當成存款，將每年配發的現金股利當作利息，計算報酬率即稱為殖利率。

四、如何計算殖利率?

以台積電為例，2023 年第 1 季每股發放現金股利新台幣 2.75 元。因此可推估台積電今年整年約可配發 11 元現金股利，以 6/14 收盤價 590 元計，殖利率約 1.86%。而台股的平均殖利率約在 3~5%。

五、除權息的日程表要去哪裡查詢呢?

六、打造自己的除權息日程表

打開 XQ 全球贏家主頁面，進到選股中心，可以設定許多關於除權息的條件，以下圖為例，設定了：

除權息日期離今天小於 14 天 現金股利大於 1 元 現金股利殖利率大於 3% 成交量大於 500 張

如此一來，每天就會自動選出符合條件的股票，如下圖，不需要再上網一檔一檔找了，再依照自行設定的條件決定是否要參與除權息，是不是方便許多呢? 趕快動手打造自己的除權息日程表吧！