外資變心 單日賣超晶圓雙雄高達107.53億元轉買鴻海

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 17:33

集中市場 3 月 11 日外資賣超 87.23 億元，投信買超 26.55 億元，自營商買超 26.82 億元，在期貨市場方面，外資期貨交易口數淨額爲空單 2691 口，未平倉合約口數爲 6557 口。

集中市場 3 月 11 日外資買超較多的個股爲，開發金、鴻海、友達、華通、裕民、廣達、玉山金、一詮、陽明、達運；集中市場 3 月 11 日外資賣超較多的個股爲，燿華、台積電、華航、大同、上曜、聯電、光寶科、台泥、長榮航、台新金。

集中市場 3 月 11 日投信買超較多的個股爲，聯電、中信金、長榮、鴻海、華通、緯創、長榮航、廣達、南亞科、東元；集中市場 3 月 11 日投信賣超較多的個股爲，東陽、智原、華碩、美時、群創、文曄、仁寶、矽格、亞泥、大聯大。

集中市場 3 月 11 日自營商買超較多的個股爲，鴻海、群創、開發金、緯創、台積電、元大金、華通、友達、燿華、中工；集中市場 3 月 11 日自營商賣超較多的個股爲，長榮航、中信金、聯電、中興電、富邦金、華航、國際中橡、亞聚、大亞、亞力。