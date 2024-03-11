外資變心 單日賣超晶圓雙雄高達107.53億元轉買鴻海
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 17:33
台股今 (11) 日在權值股台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 終場收黑，收盤指數小跌 59.24 點或 0.3%，指數收在 19726.08 點，成交值 3976.39 億元，集中市場三大法人合計賣超 87.23 億元，其中外資合計賣超晶圓雙雄金額高達 107.53 億元，賣超集中在台積電身上，但首見外資大手筆買超鴻海 (2317-TW)。
集中市場 3 月 11 日外資賣超 87.23 億元，投信買超 26.55 億元，自營商買超 26.82 億元，在期貨市場方面，外資期貨交易口數淨額爲空單 2691 口，未平倉合約口數爲 6557 口。
集中市場 3 月 11 日外資買超較多的個股爲，開發金、鴻海、友達、華通、裕民、廣達、玉山金、一詮、陽明、達運；集中市場 3 月 11 日外資賣超較多的個股爲，燿華、台積電、華航、大同、上曜、聯電、光寶科、台泥、長榮航、台新金。
集中市場 3 月 11 日投信買超較多的個股爲，聯電、中信金、長榮、鴻海、華通、緯創、長榮航、廣達、南亞科、東元；集中市場 3 月 11 日投信賣超較多的個股爲，東陽、智原、華碩、美時、群創、文曄、仁寶、矽格、亞泥、大聯大。
集中市場 3 月 11 日自營商買超較多的個股爲，鴻海、群創、開發金、緯創、台積電、元大金、華通、友達、燿華、中工；集中市場 3 月 11 日自營商賣超較多的個股爲，長榮航、中信金、聯電、中興電、富邦金、華航、國際中橡、亞聚、大亞、亞力。
證券分析師黃漢成說，目前台股集中市場加權股價指數 2 萬點的整數關卡在前，投資人風險可能偏高可能操作宜偏向保守，不要追高。
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