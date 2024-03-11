華航2月營收創同期新高 客運營收年增逾6成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 19:50
華航 (2610-TW) 今 (11) 日公布 2 月合併營收 162.11 億元，月增 1.81%，年增 27.94%，創同期新高紀錄，其中，客運營收年增超過 60%，旅運需求暢旺；前 2 月合併營收 321.34 億元，年增 16.22%。
華航 2 月客運收入 115.26 億元，年增 62.7%，主因運能逐步增加，加上市場需求持續熱絡。
華航說明，台灣往返日韓旅客持續成長，東北亞航線為推升客收主力，兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，也挹注整體營收表現。
展望後市，華航正持續加密重點航線班次，整體航班運能約恢復至疫前 80%，其中東南亞每周提供 165 班服務， 3 月 31 日起桃園 - 曼谷增加為每周 28 班，桃園 - 馬尼拉 4 月 15 日起增至每周 17 班，桃園 - 帛琉 4 月 1 日增為每周 3 班，桃園 - 香港自 3 月 31 日起增為每周 56 班等，預期將成為客運收入成長動能。
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