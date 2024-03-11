華航2月營收創同期新高 客運營收年增逾6成

華航說明，台灣往返日韓旅客持續成長，東北亞航線為推升客收主力，兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，也挹注整體營收表現。

展望後市，華航正持續加密重點航線班次，整體航班運能約恢復至疫前 80%，其中東南亞每周提供 165 班服務， 3 月 31 日起桃園 - 曼谷增加為每周 28 班，桃園 - 馬尼拉 4 月 15 日起增至每周 17 班，桃園 - 帛琉 4 月 1 日增為每周 3 班，桃園 - 香港自 3 月 31 日起增為每周 56 班等，預期將成為客運收入成長動能。