外資買盤衝著台積電而來 3月以來天天買 再砸153億元追買2萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-07 18:24

台股今 (7) 日由台積電帶領半導體權值股同步上攻，終場上漲 194 點、達 19693 點，外資也回頭轉買，且持續加碼台積電 2 萬張，金額達 152.79 億元，呈現連五買，等同 3 月以來天天買超，累計張數達 8.55 萬張。

三大法人今合計買超 92.12 億元，外資回頭轉買 119.53 億元，自營商賣超 56.55 億元，連三賣，投信買超 29.16 億元，為連四買；期貨方面，外資減碼多單 278 口，未平倉多單口數降至 3055 口。

外資買超對象著重在半導體、金控與高股息 ETF，其中，半導體除了台積電外，包括聯電、華邦電都獲青睞，張數分別達 3.57 萬張與 9800 多張，其他則為開發金、元大金、富邦金、國泰永續高股息、元大台灣 50、富邦特選高股息 30。

外資賣超則瞄準漲多個股，仁寶、群創、華通、至上都遭提款，張數都超過 7600 張，近日強勢的大亞也有 7700 張，中鋼則因股價持續下探、也遭賣 7800 張左右。