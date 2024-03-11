歡慶第一銀行邁向125週年系列活動 響應臺南建城400年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-11 15:17

歡慶第一銀行 (5844-TW) 邁向 125 週年，同時響應臺南建城 400 週年，於 3 月 7 日至 8 日舉辦 2 場「百年府城之永續旅行」文史導覽、奇美博物館及台南分行快閃，並捐贈物資予臺南市崇學國小棒球隊，以實際行動力挺藝文及體育，守護府城在地文化，支持地方創生發展。

第一銀行特別攜手地方創生團隊「芒果遊戲」舉辦 2 場永續旅行，以台南分行為據點，將傳統文化與文史導覽透過故事情境融入實境解謎遊戲，帶領第一銀行扶持之「高雄市茂林國小魯凱歌謠隊」及「臺南市崇學國小棒球隊」小朋友認識地方特色，將文化記憶向下傳承。

為響應復振本土瀕危語言，第一銀行特邀請全國師生鄉土歌謠比賽常勝軍「茂林國小魯凱歌謠隊」，於奇美博物館大廳及台南分行獻唱，突如其來的快閃演出吸引不少民眾駐足觀看，華麗的傳統服飾、優美旋律，以及嘹亮活潑的歌舞表演驚豔全場，完美演繹及傳遞魯凱古謠之美；第一銀行以實際行動守護本土語言得以永續傳承，亦藉由快閃公益合作讓偏鄉原住民學童發揮天賦、展現自信。

此外，第一銀行及第一銀行文教基金會更特別訂製棒球隊球衣，以及採購棒球與牛奶，期許透過物資捐贈，讓「臺南市崇學國小棒球隊」孩子們能有更好的訓練環境，幫助隊員實現夢想，並無後顧之憂專注於比賽朝目標前進，不斷「追求卓越、邁向第一」。