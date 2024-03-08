台股上2萬最大推手 外資買超432億擠進史上前十大 今年已買1783億
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 19:27
台股今 (8) 日在台積電大漲下，最高來到 20065.5 點，首度攻上 2 萬點里程碑，續寫新高。三大法人今天合計買超 406.88 億元，其中外資加碼 432.44 億元，擠進外資歷來買超台股第十大。
外資今年買超力道強勁，1 月以來買超台股 1783.42 億元，帶動台股今年一路從 1 月的萬七，漲至今天已經突破 2 萬點。值得注意的是，從外資買超台股歷史前十大來看，今年已有三個交易日擠進前十名，包括 1 月 19 日外資買超 801.69 億元，成為外資買超第二大；2 月 15 日龍年紅盤日外資買超 562.57 億元，為外資買超台股第五大；今天外資買超 432.44 億元，則成為第十大。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資與投信同站買方，外資買超 432.44 億元，投信買超 3.42 億元，自營商則是賣超 28.99 億元，連 4 賣，三大法人合計買超 406.88 億元。
雖然今天台股大盤指數主要由台積電帶動，不過觀察外資今天買超對象，外資今天最青睞聯電，買超聯電 6.7 萬張，台積電為外資買超第 2 名，買超 2 萬張。另外，外資也加碼長榮航 2 萬張，國泰金 1.2 萬張，中信金 1.1 萬張，高雄銀 1 萬張，台達電 9974 張，兆豐金 9987 張，中興電 9197 張，以及燿華 9054 張。
外資賣超部分，鴻海遭外資調節 1.3 萬張，成外資賣超第 1 名。外資也賣超華邦電 1 萬張，晶豪科 7920 張，中石化 6453 張，宏碁 5450 張，台塑 5332 張，開發金 4600 張，華泰 4518 張，南亞科 4492 張，以及陽明 3996 張。
投信今天同樣最青睞聯電，買超聯電 8726 張，長榮 4566 張，中信金 3992 張，京元電子 2435 張。此外，投信也加碼東元、日月光投控、漢唐、瑞儀、聯詠，以及力成超過 1000 張。
投信賣超方面，投信調節緯創 1899 張，森崴能源 1800 張，東陽 1351 張，智原 1256 張，旺宏 1127 張。其他還有仁寶、華通、智邦、大聯大，以及宏碁都擠進投信賣超前 10 名。
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