台股上2萬最大推手 外資買超432億擠進史上前十大 今年已買1783億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 19:27

台股今 (8) 日在台積電大漲下，最高來到 20065.5 點，首度攻上 2 萬點里程碑，續寫新高。三大法人今天合計買超 406.88 億元，其中外資加碼 432.44 億元，擠進外資歷來買超台股第十大。

外資今年買超力道強勁，1 月以來買超台股 1783.42 億元，帶動台股今年一路從 1 月的萬七，漲至今天已經突破 2 萬點。值得注意的是，從外資買超台股歷史前十大來看，今年已有三個交易日擠進前十名，包括 1 月 19 日外資買超 801.69 億元，成為外資買超第二大；2 月 15 日龍年紅盤日外資買超 562.57 億元，為外資買超台股第五大；今天外資買超 432.44 億元，則成為第十大。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資與投信同站買方，外資買超 432.44 億元，投信買超 3.42 億元，自營商則是賣超 28.99 億元，連 4 賣，三大法人合計買超 406.88 億元。

雖然今天台股大盤指數主要由台積電帶動，不過觀察外資今天買超對象，外資今天最青睞聯電，買超聯電 6.7 萬張，台積電為外資買超第 2 名，買超 2 萬張。另外，外資也加碼長榮航 2 萬張，國泰金 1.2 萬張，中信金 1.1 萬張，高雄銀 1 萬張，台達電 9974 張，兆豐金 9987 張，中興電 9197 張，以及燿華 9054 張。

外資賣超部分，鴻海遭外資調節 1.3 萬張，成外資賣超第 1 名。外資也賣超華邦電 1 萬張，晶豪科 7920 張，中石化 6453 張，宏碁 5450 張，台塑 5332 張，開發金 4600 張，華泰 4518 張，南亞科 4492 張，以及陽明 3996 張。

投信今天同樣最青睞聯電，買超聯電 8726 張，長榮 4566 張，中信金 3992 張，京元電子 2435 張。此外，投信也加碼東元、日月光投控、漢唐、瑞儀、聯詠，以及力成超過 1000 張。