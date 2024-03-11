南部科學園區去年營業額1.59兆元年增6.88% 連3年創兆元新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-11 16:23

南科管理局今 (11) 日表示，受惠半導體產業蓬勃發展與穩健支撐，2023 年南科營業額 1 兆 5,855 億元，連三年創兆元新高，年增達 6.88%，分析各產業表現，半導體表現亮眼，受惠全球 AI 晶片需求快速成長及先進高值的 3 奈米製程投產放量，營業額達 12,960.34 億元，較 2022 年成長 8.55 %。

光電產業在面板產業廠商嚴控產能利用率下，面板庫存水位持續下滑，營業額為 1742.04 億元，年減 7.74 %；通訊產業受惠低軌衛星產業成長，營業額達 327.89 億元，年增 55.24 %；電腦及周邊產業受惠品牌商新機種上巿帶動，加上 AI 伺服器出貨量攀升，營業額 146.84 億元，年增 26.74%。

南科 2023 年引進 20 家廠商，投資額共計 301.69 億元，其中包含 IC 設計的聯詠 (3034-TW)、生產碳化矽晶錠與基板的盛新材料、提供光電與半導體產業特用化學品的達興材料 (5234-TW)、鋰離子電池模組的儲盈電池、燃料電池與熱交換處理的高力熱處理 (8996-TW)、CNC 控制器與伺服驅動器的新代科技、生物緩衝劑的聚和及生產固態電解電容器的鈺邦科技等廠商。

另外，啓碁科技、台灣先藝及大立晶材之廠房於 2023 年陸續開幕，帆宣 (6196-TW) 南科三期新廠亦於 11 月動土，成為臺南園區三期基地第 1 家動土之廠商。

除前述廠商投資外，南科新設擴建園區五路齊發，包括屏東、嘉義園區及臺南園區三期擴建已分別於 2023 年 5 月及 6 月舉辦動土祈福暨招商活動，同步提供廠商建廠，橋頭園區也在 2023 年 11 月舉辦數位創新複合樓群動土典禮，楠梓園區籌設計畫於 2023 年 7 月奉行政院核定後，預計 2024 年 6 月第一階段納入科學園區。

此外，南科持續積極推動資源循環及再生，永康、安平及園區再生水總供水量提高到每日 5.8 萬噸，占臺南園區用水 2 成，穩定區域供水，資源再生中心積極提升設施能源使用效率及推動各項節能措施，榮獲經濟部 2023 年節能標竿獎銀獎肯定。