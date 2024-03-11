晶華去年獲利年增逾5成 擬超額配息11.38元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 18:28

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (11) 日公布去年財報，稅後純益 14.15 億元，年增 56.7%，創歷年次高，每股純益(EPS)11.11 元，董事會也通過擬超額配息 11.3821 元的現金股利，配息率達 102%，換算現金殖利率約 5.4%；晶華指出，4 月起冠軍牛肉麵禮盒將在歐洲多國的超市上架開賣，增添營運新動能。

晶華指出，餐飲消費需求已恢復正常，推升去年合併營收達 67.65 億元，年增 20.86%，稅後純益 14.15 億元，年增 56.7%。

展望後市，晶華積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅等品牌新據點，北投晶泉丰旅預計 8 月開幕，規劃有 94 間客房、22 間湯屋、3 間 SPA 和 2 間餐廳，目前已進入人力招募階段。

而晶華受到各國旅客歡迎的冠軍牛肉麵禮盒，也將於 4 月進軍歐洲，於英國、法國、荷蘭、西班牙、德國和義大利的超市銷售，此為晶華首度將餐飲版圖擴大至歐洲。

就住房業務來看，晶華說明，晶英酒店和捷絲旅推出各式應景的清明連假住房專案，有助帶動國旅住房需求。

而大本營台北晶華酒店則受惠海外商旅回流，大型國際會展也陸續舉辦，住房率可望穩健成長。

餐飲方面，隨著各大企業陸續舉辦春酒，緊接著母親節檔期帶動餐飲消費熱潮，晶華看好，勢必為上半年的業績注入強勁的營運動能。