〈台股盤後〉半導體雙雄下跌拖累收跌 留意OTC指數回穩收紅
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 14:17
台股今 (10) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 走勢不振之下，全局震盪有加劇之勢，但盤中仍有鴻海 (2317-TW) 及金融股的力撑，收盤指數小跌 59.24 點或 0.3%，指數收在 19726.08 點，成交值 3976.39 億元，市場專家指出，台股在類股輪漲格局之下，台股將爲高檔震盪的格局。
而以中小型股爲主的 OTC 指數今天回穩，收盤指數上漲 1.2 點，指數報收 248.63 點，成交值爲 1157.28 億元。
台股集中市場大盤今日早盤開盤開在 19671.9 點，最高 19828.7 點，最低 19649.67 點，終場以 19305.31 點作收，收盤指數小跌 59.24 點或 0.3%，指數收在 19726.08 點，成交值萎縮爲 3976.39 億元。
權值股台積電、聯發科、聯電 (2303-TW) 下跌作收、鴻海 (2317-TW) 收漲，大立光 (3008-TW) 收漲 20 元或 0.8，收盤價報 2520 元，成交量萎縮爲 376 張。而高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步收紅。
台積電今天開盤報 768 元，最低 761 元，最高 778 元，收在 766 元，下跌 18 元或 2.3%，成交量萎縮至 6.46 萬張。
在台積電等電子權值股拉高股價藉以大大墊高指數的格局不再出現後，證券分析師黃漢成說，目前台股集中市場加權股價指數 2 萬點的整數關卡在前，投資人風險可能偏高可能操作宜偏向保守，不要追高。
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