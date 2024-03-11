〈台股盤後〉半導體雙雄下跌拖累收跌 留意OTC指數回穩收紅

台股今 (10) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 走勢不振之下，全局震盪有加劇之勢，但盤中仍有鴻海 (2317-TW) 及金融股的力撑，收盤指數小跌 59.24 點或 0.3%，指數收在 19726.08 點，成交值 3976.39 億元，市場專家指出，台股在類股輪漲格局之下，台股將爲高檔震盪的格局。