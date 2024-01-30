星宇航2月起自營桃機貴賓室 頭等艙專屬空間曝光

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-30 15:42

星宇航空 (2646-TW) 今 (30) 日宣布，2 月 5 日起宿霧、峴港航線將於桃園機場第二航廈提供服務，自營貴賓室也將於 2 月 1 日開始試營運，頭等艙和商務艙旅客皆可享有位上單點套餐服務，而頭等艙更擁有專屬空間座席。

星宇全新的 Galactic Lounge 座落於桃園機場第二航廈，共兩層樓的室內空間占地 220 坪，入口位於三樓出境層 D7 登機門旁，分別為頭等艙、商務艙兩大區塊，營業時間為每日上午 5 時至晚間 11 時 30 分。

星宇航空頭等艙貴賓室。(圖：星宇提供)

星宇航空說明，此次再度攜手本事設計，以時空列車的穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行之間的旅程，頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，設有共 17 席專屬空間座席，包括吧台、沙發區，整體設計為沈穩的勃根地紅色調，搭配實木和金屬材質。

星宇航空商務艙貴賓室。(圖：星宇提供)

商務艙空間則以莫蘭迪色系為主調，設有 116 席座位，包括寬敞沙發區及開放式座位區。

星宇指出，貴賓室全區皆提供置物櫃、淋浴間、男女洗手間、免費 Wi-Fi 無線上網服務和充電插座；餐點方面，除了提供自助餐臺各式美饌，每位貴賓享有位上單點套餐服務。

目前星宇航空於第二航廈服務的航線包括洛杉磯、舊金山 2 條北美航線，以及新加坡和泰國的曼谷、清邁 3 條亞洲航線，2 月 5 日起將新增宿霧和峴港航線。