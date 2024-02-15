出國旅遊正夯 星宇航、台灣虎航1月營收飛新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 18:51
出國旅遊風潮正夯，帶旺航空公司業績動能，星宇航空 (2646-TW)、台灣虎航 - 創 (6757-TW) 今(15) 日公布 1 月合併營收均創單月新高紀錄，星宇達 24.81 億元，年增近 63%，台灣虎航 12.9 億元，年增近 43%。
星宇航空 1 月合併營收 24.81 億元，月增 3.65%，年增 62.91%，續創單月新高，其中，客運營收 22.24 億元，月增 6%，年增 59%，反映 1 月國旅遊人數強勁成長。
台灣虎航 1 月合併營收 12.9 億元，月增 13.09%，年增 42.89%，台灣虎航說明，1 月航班數大增 61%，平均載客率近 90%，推升營收創新高。
星宇表示，隨著日本二線城市旅遊興起，正積極深耕日本航網，繼台北 - 函館航線於 2 月 1 日順利首航，3 月 31 日將開航台中 - 高松包機。
同時，星宇持續完備基礎建設，桃園機場第二航廈的自有貴賓室開始試營運，並將於 2 月引進第 5 架 A350-900，3 月投入營運，屆時機隊規模達 22 架，運力再提升近 10%，台北 - 舊金山航線增為每日 1 班。
而星宇 1 月貨運營收為 1.45 億元，年增 69%，儘管台灣輸往美洲整體貨量及市場燃油附加費用單價下滑，使運價小幅收斂，不過，因適時加強生鮮等攬貨力道，貨量平穩。
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