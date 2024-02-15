出國旅遊正夯 星宇航、台灣虎航1月營收飛新高

同時，星宇持續完備基礎建設，桃園機場第二航廈的自有貴賓室開始試營運，並將於 2 月引進第 5 架 A350-900，3 月投入營運，屆時機隊規模達 22 架，運力再提升近 10%，台北 - 舊金山航線增為每日 1 班。

而星宇 1 月貨運營收為 1.45 億元，年增 69%，儘管台灣輸往美洲整體貨量及市場燃油附加費用單價下滑，使運價小幅收斂，不過，因適時加強生鮮等攬貨力道，貨量平穩。