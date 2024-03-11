中鋼前2月營收年增5.9% Q1出貨可望達陣 Q2盼先蹲後跳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-11 17:46

中鋼 (2002-TW) 今 (11) 日公告 2 月受到農曆春節假期、工作天數減少影響，營收 280.64 億元，月減 9.3%、年減 7.3%；累計前 2 月營收 608.95 億元，年增 5.9%；中鋼預計 14 日 (周四) 開出 4 月及第二季盤價。

中鋼表示，2 月出貨量約 89 萬多噸快 90 萬噸，3 月出貨則估落在 92-94 萬噸，第一季 280 萬噸的目標可望達陣，但在回補庫存需求尚未明顯浮現下，4 月暫以平穩偏弱看待，第二季盼能先蹲後跳。

中鋼進一步指出，目前國內的廠辦需求回溫，鋼構確實有見到復甦，但外銷的冷軋、鍍鋅等鋼品面臨國際低價競爭，會比較辛苦一點。

各國市況來看，中鋼表示，雖然歐美鋼價前陣子修正，但近期美國鋼廠宣布出廠價調漲，行情可望展開反彈；越南和發、台塑河靜鋼近期開出的盤價走弱，主要是受到中國低價鋼品擾市影響。