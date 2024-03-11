〈台股盤前〉美股盡墨、費半跌4% 台股惜敗2萬點後拉回整理難免

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-11 08:41

美股上周五開高走低，四大指數全數收黑，費半大跌逾 200 點、跌幅達 4%，台積電 ADR(TSM-US) 也下跌 1.90%，法人預估，台股今 (11) 日短線恐面臨漲多拉回整理。

法人表示，2 萬大關得而復失且 K 線收黑，顯示 2 萬大關壓力確實不輕，台股日 KD 指標仍在嚴重超買區，漲勢有過度集中於部分半導體股的現象，整體下跌家數亦遠高於上漲家數不利於類股輪動。

回顧美股主要指數上周五表現，盤中短暫觸及新高後大舉拉回，道瓊收跌 68.20 點或 0.18%；標普收跌 33.67 點或 0.65%；那指收跌 188.26 點或 1.16%；費半收跌 208.05 點或 4.03%。

其中，輝達 (NVDA-US) 終場收黑 5.6%、止步連六紅，台股 ADR 也全數收黑，除了台積電 ADR 跌 1.90% 外，日月光 ADR(ASX-US) 跌 3.77%、聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.48%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.52%。