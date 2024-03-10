〈台股風向球〉台股2萬不能只看台積漲 80檔周跌逾1成 提防賣壓暗潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-10 12:10

台股上周五衝破 2 萬點寫下歷史的新里程碑，終場收在 19785.32 點，周漲 849.39 點，其中，台積電 (2330-TW) 周漲 13.79%，貢獻指數約 780 點，反觀同時，近 20 檔個股周跌幅在 20% 左右，更有超過 60 檔周跌超過 10%，不少投資人只能看著台積電「一個人的武林」；本周市場都在看，2 萬點能否成為行情的新地板，但須留意，輝達 (NVDA-TW) 周五大跌、費半指數重挫，居高思危氣氛正升溫，仍要提防資金拉指數、出中小股的壓力。

台股一度衝破 2 萬點後，本周市場高度關注能否站穩 2 萬大關，並成為台股的新地板，從籌碼面來看，內外資齊挺，外資上周轉為在集中市場大買 968 億元，創去年 11 月中旬以來單周最多，投信買超 160 億元，也創 1 月中旬來最大量。

不過，觀察外資買盤，光是對台積電就周買超達 755 億元，占總買超約 77%，其次有聯發科 (2454-TW)146 億元，元大台灣 50(0050-TW) 約 96 億元，聯電 (2303-TW) 近 44 億元，群益 A 級公司債 (00792B-TW)34 億元，永豐 10 年 A 公司債 (00836B-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 和廣達 (2328-TW) 均在 25 億元左右，顯然積極著墨在大型電子股或是 ETF。

而投信買盤同樣集中在中大型股，長榮 (2603-TW) 達 45 億元，聯發科 32 億元，聯詠 (3034-TW) 近 30 億元，瑞昱 (2379-TW)27 億元，鈊象 (3293-TW)、聯電均超過 21 億元，新普 (6121-TW) 和漢唐 (2404-TW) 在 18 億元上下，群光 (2385-TW) 和力成 (6239-TW) 在 15 億元上下。

台股交易員認為，2 萬點是一個積極訊號，有助進一步激勵中小散戶螞蟻雄兵後續跟進進場，不過，上周已有不少個股明顯回檔，盤面結構並不健康，比較好的情形是，行情過熱後量縮整理。

永豐金證券說明，台積電年初至今股價大漲 203 元，貢獻台股指數 1600 點，周五攻上 2 萬點，但指數開高走低，上市 1030 檔個股中，下跌家數竟高達 802 檔個股，大盤頗有居高思危的味道。

值得留意的是，雖聯準會主席鮑爾於國會作證表示今年一定降息，但大部分聯準會官員認為降息為時過早，留意 3 月 20 日的 FOMC 會議若不降息，恐出現失望性賣壓。