〈台股盤中〉日股也暴跌近千點 多頭心涼 半導體雙雄壓盤靠金融股強撐
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 11:31
美股上周五四大指數全數收黑、日經指數今 (11) 日暴跌逾 900 點，台股也面臨漲多拉回整理，半導體雙雄成壓盤重心，儘管金融股接棒撐盤、中小型股也有資金拉抬，指數一度翻紅後又走弱，午盤在 19700 點上下震盪，下跌約百點，回測 5 日線，估成交量縮至 4100 億元。
日經 225 指數過去在日本半導體相關股走揚帶動下，衝破 4 萬點整數大關，改寫歷史新高，今年初以來漲幅持續擴大至近 2 成，不過日圓狂升、出口相關股走軟，壓抑日經指數漲勢，加上今日軟銀重挫逾 5%，日經指數今日出現反轉大跌近千點，跌幅逾 2%。
台股方面，電子權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW) 熄火，下跌約 2%；聯發科 (2454-TW) 早盤試圖翻紅，不過仍不敵賣壓至盤下震盪，跌幅 1.6%；台達電、日月光投控、聯電等也走弱。不過，鴻海 (2317-TW) 逆勢走高，勁揚超過 2%；廣達同樣上漲逾 2%。
金融股扮演撐盤要角，開發金勁揚逾 3%；國泰金也有近 2% 漲幅；國票金、元大金、新光金、富邦金、永豐金等表現都不俗。
輝達 GTC 2024 技術大會將於 18 日登場，市場預期，將發布次世代 Blackwell 架構 B100 加速器外，B200 新品也有機會亮相。台股今日由散熱族群先噴出，雙鴻 (3324-TW) 攻上漲停鎖住，尼得科超眾也連袂亮登，奇鋐大漲逾半根停板，元山、協禧、健策都有逾 2% 漲幅。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇