〈台股盤中〉日股也暴跌近千點 多頭心涼 半導體雙雄壓盤靠金融股強撐

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 11:31

美股上周五四大指數全數收黑、日經指數今 (11) 日暴跌逾 900 點，台股也面臨漲多拉回整理，半導體雙雄成壓盤重心，儘管金融股接棒撐盤、中小型股也有資金拉抬，指數一度翻紅後又走弱，午盤在 19700 點上下震盪，下跌約百點，回測 5 日線，估成交量縮至 4100 億元。

日經 225 指數過去在日本半導體相關股走揚帶動下，衝破 4 萬點整數大關，改寫歷史新高，今年初以來漲幅持續擴大至近 2 成，不過日圓狂升、出口相關股走軟，壓抑日經指數漲勢，加上今日軟銀重挫逾 5%，日經指數今日出現反轉大跌近千點，跌幅逾 2%。

金融股扮演撐盤要角，開發金勁揚逾 3%；國泰金也有近 2% 漲幅；國票金、元大金、新光金、富邦金、永豐金等表現都不俗。