中國住建部長：建商該破產的破產 該重整的重整

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 13:00

「對嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按照法治化、市場化的原則，該破產的破產，該重整的重整。對於有損害群眾利益行為的，堅決依法查處，讓他們付出應有的代價。」

據《第一財經》報導，中國住房和城鄉建設部部長倪虹上周六（9 日）在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上做出上述強調。倪虹認為，「防風險」是指一視同仁，支持不同所有制建商的合理融資需求。目前房地產的難點是資金。

2024 年，「防風險」是房地產工作的重點工作之一。在今年的政府工作報告中，「房地產」與「地方債務」、「中小金融機構」一起被列入今年防範化解風險的重點領域，政府具體提出「穩妥有序處置風險隱患」和「健全風險防控長效機制」兩大要求。

倪虹說，調查結果顯示，好的企業有困難項目，困難企業也有好的項目。為此，住建部會同金融監管總局，指導地方建立城市房地產融資協調機制，按照「一項目一方案」提出項目「白名單」。