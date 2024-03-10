一張表速覽！14家金控前2月海賺近千億 壽險好「匯」賺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-10 10:10

14 家上市金控今年 2 月自結獲利出爐，儘管適逢農曆春節假期及 228 國定假日，工作天數較少，但在新台幣匯率持續走貶下，壽險型金控大有斬獲，並在國內外股市伺機實現資本利得，14 家金控單月合計賺進 442.92 億元，累計前 2 月獲利逼近千億、達 982.07 億元。

國泰金奪單月獲利王 富邦金前 2 月穩居雙冠王

若以前 2 月累計稅後純益、每股純益來看，富邦金 (2881-TW) 仍穩居獲利雙冠王，國泰金居次，是唯二 EPS 突破 1 元的金控，中信金 (2891-TW) 以 0.68 元居第三，兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW) 分列第四、五名，EPS 分別為 0.54、0.42 元。

壽險子公司貢獻獲利可觀 3 家金控前 2 月純益倍增

值得注意的是，3 家以壽險為主的金控公司獲利均呈倍數成長，富邦金、國泰金前 2 月稅後純益較去年同期大增 203%、378%，開發金也在旗下凱壽助攻下，激增 2.6 倍，此外，中信金旗下亦有台壽貢獻獲利，前 2 月純益成長逾 6 成，表現不俗。

新光金 2 月傳出捷報，子公司新光人壽單月賺進 5.96 億元，帶動金控單月稅後純益來到 13.16 億元，前 2 月累計虧損收斂至 9.34 億元，每股虧損 0.06 元，除了新台幣貶值為新壽帶來匯兌利益外，另一方面則是處分國內外股票，實現資本利得，而元富證 2 月自營操作也有不錯的成績，新光銀放款、財管、信用卡等各項業務，手收亦有很好的成長。

兆豐金蟬聯公股獲利王 合庫金 EPS 敬陪末座

2 月工作天數較少，4 家公股金控獲利均較前一月下滑，兆豐金蟬聯獲利王寶座，2 月稅後純益 34.69 億元，累計前 2 月稅後純益 76.58 億元，年減 1.62%，每股純益 0.54 元。而合庫金單月獲利衰退逾 3 成最多，前 2 月 EPS 0.23 元在公股金控中敬陪末座，前 2 月純益 35.68 億元，仍較去年同期成長約 7%。

元大金受惠台股多頭行情 開發金壽險證券雙頭賺

此外，外資近月積極大買台積電，帶動台股屢創新高，市場交投熱絡，以證券交易獲利為主的元大金因此受惠，2 月自結稅後純益 25.56 億元，前 2 月稅後純益達 53.87 億元，年增 6 成，每股純益為 0.42 元。