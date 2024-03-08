〈台股盤後〉台股大怒神！衝破2萬點後跳水震盪逾400點 收漲91點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 14:11
台股今 (8) 日再創新高，在台積電大漲帶動下，最高漲至 20065.5 點，站上 2 萬點里程碑。不過隨後坐上大怒神，盤中急挫一度翻黑，上下震盪超過 400 點，終場漲 91.8 點或 0.47%，以 19785.32 點作收，成交量放大至 5713.56 億元。
觀察今天權值股表現，台積電一個人的武林，最高漲至 796 元，雖隨後漲幅收斂，但終場仍大漲 24 元，漲幅 3.16%。聯發科 (2454-TW) 開高走低，盤中一度翻黑，終場收平盤。鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW) 皆跌逾 2%，大立光 (3008-TW) 同樣走跌。
台股雖衝上 2 萬點寫下新紀錄，但今天上市櫃公司中，上漲家數僅 312 家，下跌家數高達 1500 家，顯現今天台股指數主要皆由台積電帶動。
台積電供應鏈表現弱勢，軸承族群新日興 (3376-TW) 跌停，富世達 (6805-TW) 一度跌停，終場仍跌逾半根停板。其他如旺矽 (6223-TW)、萬潤 (6187-TW)，以及均華 (6640-TW) 紛紛亮綠燈。
重電族群今天也走弱，華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW) 皆跌逾半根停板，大同 (2371-TW) 也跌 4.76%，亞德客 - KY(1590-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 也都跌逾 3%。
個股方面，板卡麗臺 (2465-TW)、AI PIN 英濟 (3294-TW)，以及 IP 股巨有科技 (8227-TW) 也都跌停。
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