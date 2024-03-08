〈台股盤後〉台股大怒神！衝破2萬點後跳水震盪逾400點 收漲91點

台股今 (8) 日再創新高，在台積電大漲帶動下，最高漲至 20065.5 點，站上 2 萬點里程碑。不過隨後坐上大怒神，盤中急挫一度翻黑，上下震盪超過 400 點，終場漲 91.8 點或 0.47%，以 19785.32 點作收，成交量放大至 5713.56 億元。