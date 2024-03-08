見證台股二萬點！惟1200檔個股走跌 提防「拉積盤」中小股失血

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-08 10:26

台股加權指數今 (8) 日在權值王台積電 (2330-TW) 的持續引領下，早盤最高來到 20065 點，漲點一度超過 300 點，二萬點成為台股新里程碑，不過，台積電貢獻大盤逾 260 點，反觀上市櫃下跌家數合計超過 1200 家，櫃買指數更翻黑，中小股跌多於漲，法人提醒，指數雖偏向多方，慎防資金轉移的回檔。

台股今日創下 2 萬點新里程碑，上市櫃合計漲停家數逾 10 家，不過，跌停家數也有 5 家，且下跌家數共超過 1200 家，亦即有約 60% 的個股呈現走跌。

統計本周前 4 日外資買超達 536 億元中，有 590 億元是用來買超台積電，但賣超聯詠 (3034-TW) 近 45 億元、光寶科 (2301-TW)、神基 (3005-TW)、健鼎 (3044-TW)、仁寶 (2324-TW)、台光電 (2383-TW)、長榮 (2603-TW)、台塑 (1301-TW) 均超過 10 億元。

統一投顧說明，多頭氣勢相當強勁，但中小型股則因拉積盤失血嚴重，大部分個股下挫；由於高股息 ETF 在未來一個月內有上千億資金進場，籌碼有利大型股，指數仍偏向多方，然中小型股慎防資金轉移的回檔。