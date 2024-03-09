輝達為何單日震盪逾10% 市值抹去1300億美元？

鉅亨網新聞中心 2024-03-09 11:51

輝達 (NVDA-US)) 周五 (8 日) 開盤一度上漲 5%，觸及 975 美元新高，但隨後卻開始走跌，最終收跌 5.55%，創下自 5 月 31 日以来的最大跌幅，當日振幅超 10%，抹去了約 1300 億美元的市值，盤後續跌 2%。市場議論紛紛，究竟發生什麼事？

《美股投資網》TradesMax 指出，觸發輝達大跌的原因是：比特幣在美東時間 10:30 分，觸及 7 萬美元的心理整數關卡。比特幣交易員隨後獲利了結，令比特幣急遽下跌，從而影響美股也自 10:30 分開始走跌。各機構找到此時點，趕緊拋售輝達以鎖住獲利。

另外，選擇權行為可能也是輝達周五股價大跌的原因之一。

周五是許多期權和指數 ETF 期權結算日，前一段時間的全面上漲導致很多散戶、機構手裡的買權大幅浮盈，對手盤通過各種對沖，仍然平衡不掉賬面虧損，本周五必須結算 ，帳面虧損落實。 為了盡量減少虧損，投資者偏向在周五最後交易日，先拉高，再買進看跌期權或賣出看漲期權，最後讓將未平倉的看漲期權變成廢紙。