Epic Games宣布裁員16% 並出售音樂平台Bandcamp

《Fortnite》遊戲開發商 Epic Games 周四 (28 日) 宣布將裁員 16%，出售其音樂平台 Bandcamp，並分拆大部分 SuperAwesome 服務。

根據 Epic 官網上的備忘錄，執行長 Tim Sweeney 表示公司將裁員約 830 人，其中 2/3 屬「核心開發以外」的人員，故此舉可降低成本，同時又不會中斷重大計畫。

他表示，Epic 一直在努力削減行銷和活動等方面的支出，但所得的結論是「裁員是實現財務穩定的唯一途徑。」

Sweeney 在該備忘錄上寫道，公司為投資下一步發展，將《Fortnite》打造成創作者的元宇宙生態系統，已一段時間以來入不敷出，個人過往長期樂觀認為「公司可在不裁員的情況下完成此轉型」的看法顯不現實。

此外，他也宣布，公司去年收購的音樂平台 Bandcamp 將出售給音樂授權平台 Songtradr。

Songtradr 在另一篇文章中表示，「將持續運營 Bandcamp 市場和音樂社群，且營收分潤以藝術家優先。」

SuperAwesome 是 Epic 2020 年收購的兒童網路安全專門公司，其廣告業務 (提供兒童友善服務) 將以 SuperAwesome 為名，剝離出來成獨立公司。

Epic Games 的裁員是整個科技業裁員浪潮的最新一波，科技業自去年年初以來便面臨成長放緩和升息的問題。

Epic 股票未公開發行，中國的騰訊是其持有未過半股權的大股東。該公司 2022 年被估值超過 300 億美元。