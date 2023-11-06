兩個月內二度因反壟斷上法院 谷歌這次直球對決Epic

谷歌 (GOOGL-US) 將重返法庭，在兩個月內第二次接受反壟斷審判，這次是為其 Android Play 商店辯護。

雖然谷歌繼續對司法部和華盛頓特區地方法院兩黨組織提出的壟斷指控進行抗辯，但該公司現在必須同時在舊金山聯邦法院與 Epic Games 對抗。

涉及 Epic 的審判將於周一 (6 日) 開始，主要針對谷歌對待第三方開發商的方式，並且競爭對手蘋果 (AAPL-US) 也將密切關注，因為它經營著 iPhone 應用商店。開發者責這兩家公司不公平地從應用程式內支付中獲取收入，並讓應用程式開發者與客戶溝通變得更加困難。

Epic 的勝訴可能會迫使谷歌對 Android 做出改變，谷歌對在應用程式內購買的數位商品和服務收取 15% 至 30% 的費用。它也可以允許 Epic 將其商店預裝在裝置上，讓用戶更容易繞過谷歌商店下載遊戲。

這場糾紛源於 2020 年 8 月，當時 Epic 推播其遊戲《堡壘之夜》的更新，允許該公司直接向客戶收取應用程式內購買費用，而不是透過應用程式商店。

谷歌和蘋果迅速將該款遊戲從它們的商店中剔除。Epic 對兩家公司提起訴訟，尋求允許直接計費以及不受限制地在智慧型手機上安裝 Epic 商店。

Epic 對蘋果的訴訟於 2021 年開庭審理，並於今年稍早提出上訴。Epic 在 10 項起訴罪名中有 9 項敗訴，但可能會在向客戶發送電子郵件方面贏得一項讓步，具體取決於最高法院是否決定受理針對蘋果的案件。

與此同時，谷歌仍然需要與政府打交道。

美國司法部壟斷案於 9 月開庭審理，爭議焦點在於谷歌是否與手機製造商和瀏覽器製造商達成獨家協議，使其搜尋引擎成為消費者的預設搜尋引擎而違反了法律。該案可能決定谷歌是否能夠繼續利用其影響力來保持其在智慧型手機領域的領先地位。

美國司法部將於明年初在維吉尼亞州啟動一項單獨的反壟斷審判。該案主要針對谷歌的線上廣告業務，可能迫使該公司分拆一些資產。

對於 Epic 訴訟，谷歌面臨的情況與蘋果面臨的情況有個關鍵區別。谷歌允許「側面加載」，即從網路上安裝軟體，而蘋果則完全禁止這一點。

知情人士透露，Epic 打算辯稱即使擁有這種能力，谷歌仍濫用其市場主導地位，使消費者難以存取應用程式。

這位人士表示，Epic 計劃特別提請人們注意谷歌與手機製造商簽訂的阻止安裝替代應用商店的合同，以及與應用開發商簽訂的其他合同，阻止業者推出競爭性應用商店。

Epic 強調谷歌違反了聯邦競爭法和加州有關限制貿易的法律。Epic 也可能強調在 Android 裝置上側面下載應用程式需要多少步驟和點擊。

對谷歌來說，此案主要圍繞著其證明這些是開展業務成本的能力。該公司將辯稱，它收取合理的費率和所需的金額，以便它可以經營一個開發人員賴以接觸用戶的流行市場。

谷歌聲稱向開發者收取的費用是主要應用程式商店中最低的，並表示對 99% 銷售數位內容的開發者收取的費用為 15% 或更低。