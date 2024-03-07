蘋果連跌6日 摜破170美元關卡 未來何去何從？進場時機到了？

鉅亨網編譯許家華 2024-03-07 16:00

蘋果 (AAPL-US) 周三 (6 日) 再次走跌並跌破 170 美元關鍵水準，引起投資者臆測該股是否將觸底。

蘋果周三收低 0.59% 至每股 169.12 美元，為連續第六日下跌，同日標普 500 指數上漲 0.51%，納指上升 0.58%。今年迄今，蘋果股價已下跌 12%，落後納指約 18 個百分點。

Fairlead Strategies 創辦人兼市場技術員 Katie Stockton 表示：「蘋果已跌破 179 美元至 180 美元附近的支撐位，處於短期看跌的發展中。」

如此蘋果必須守住 170 美元的水準，倘若無法回到該水準之上，蘋果股價恐遭長期受挫，「下一個支撐點大約在 161 美元。」

Stockton 並非依據蘋果人工智慧計畫或新 iPhone 的銷售等做出基本面判斷，而是靠股價技術圖來分析該股短期和中期的走勢。股票的技術圖包含大量有關以下方面的信息：過去投資人認為股票有吸引力和吸引力下降的情況，以及投資者情緒發生重大變化的情況。

CappThesis 創始人 Frank Cappelleri 認為蘋果股票的支撐位約為 165 美元，與 Stockton 類似。

22V Research 技術策略主管 John Roque 今年 1 月時指出，蘋果的股票技術圖看起來走疲，稱蘋果相對於標準普爾 500 指數已經看跌，其交易價格是一年期相對低點，處於 2020 年 8 月首見的相對水準。

他在 2 月底跟進，對前景持悲觀態度，認為如果蘋果股價跌破 165 美元，將一路下探至 130 美元，即 2021 年的股價水準。

若跌至 130 美元，蘋果預估本益比將約 20，與標普 500 指數的本益比相仿。蘋果股票在 2019 年大部分時間哩，本益比約 20。

華爾街分析師認為，蘋果股票的平均目標價約為 200 美元，較近期股價隱含約 18% 漲幅。一年前華爾街對蘋果股票的目標價約為 170 美元，較當時約 155 美元的交易價隱含 10% 漲幅。

但倘若蘋果出現反彈漲勢，這不令人意外。傑富瑞 (Jefferies) 分析師 William Beavington 指出，自 2018 年以來，蘋果相對於 QQQ ETF 超賣程度是最嚴重的，多頭蘋果 / 空頭 QQQ 的 RSI（相對強弱指數的縮寫）為 16.7 。