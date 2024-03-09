〈熱門股〉京元電挾AI晶片訂單 周漲24%闖進百元俱樂部

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-09 10:02

京元電 (2449-TW) 受惠美系大客戶 AI 晶片加持，正積極擴充後段成品測試 (FT) 產能，可望挹注全年業績，本周在資金積極卡位半導體封測族群下，京元電最高衝上 123 元，創下歷史新高，終場收在 111 元，仍大漲 24.02%。

京元電指出，近期已感受客戶需求回籠，加上 AI 晶片客戶需求開出，今年營收可望逐季成長，也因應客戶訂單與產業趨勢發展，正積極擴充產能，銅鑼四廠預計今年底、明年初就會開始動工。

台積電 (2330-TW) 積極擴充 CoWoS 產能，今年產能估倍增以上，在先進封裝產能逐步開出下，京元電因承接 WoS 段成品測試 (FT)，訂單也跟著增加，預期相關業務業績也將跟隨趨勢翻倍成長。

另外，京元電為滿足客戶訂單，銅鑼四廠在今年底或明年初動工，量產時程點會視客戶需求，看好不只服務 AI 客戶，也會全面布局其他應用，也預計今年持續招募員工，需求量超過百位。