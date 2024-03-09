引進策略性投資人是「現在進行式」 遠東銀釋四大條件

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-09 12:10

遠東銀公布 2 月稅後純益 3.2 億元，累計前 2 月稅後純益 7.54 億元，年增 26.72%，每股稅後純益 (EPS) 0.19 元。遠東銀發言人林建忠表示，今年 2 月獲利成長主要因該行自營操作良好，以及去年同期呆帳提存金額較高，此外，今年財富管理淨手收成長，帶動前 2 月淨手收年增逾 3 成。

遠東銀董事會日前已通過 2023 年度股利政策，現金股利 0.506 元、股票股利 0.506 元，合計 1.012 元，盈餘配發率高達 98.2%，創史上新高。若以 8 日收盤價 13.95 元來計算，現金殖利率達 3.62%。

周心華指出，今年有特別盈餘公積迴轉成可供分配盈餘，使得股票股利大幅增加，儘管未來配發金額不一定會像今年一樣高，但希望現金股利殖利率能維持在 3-4%，至於股票股利是否會再增加，那就要看是否有好的策略性投資或合併的機會。

遠東銀接下來是否有計畫引進策略性投資人或啟動合併？周心華透露，事實上每年股東會都有這樣的提案，但目前仍未找到合適的對象目標，她進一步說明挑選的四項條件，希望對象是有利銀行規模擴大、客戶群增加、存款增加及幫助銀行體質改善。

周心華說，目前是希望能找到金融業的對象，但異業也不排除，只要可以擴大客群、開拓不同市場，都可以來考慮，若是有助遠東銀布局中國、新加坡市場，有條件合適的對象都會來看。