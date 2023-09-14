股市大跌2成保險業還挺得住？ 壽、產險壓力測試全過關

美國聯準會去 (2022) 年急遽升息，引發資本市場震盪，金管會針對壽、產險以股市大跌 2 成等極端情況進行壓力測試，測試結果壽、產險的資本適足率分別為 266.2%、337.2%；淨值比則分別為 5.66%、19.62%，均高於法定標準，顯示保險業在劇烈環境變動下仍有足夠韌性。

金管會今 (14) 日公布對保險業壓力測試結果，本次壓力測試是以極端情境為測試情境，其中在金融市場部分，假設美國今年再升息 6 碼、台灣再升息 4 碼，以及國內外股市皆大跌 20%，進行測試。

至於巨大災害風險部分，產險則以面對 200 年才會遇到強烈颱風，以及 50 年才會面臨的強烈颱風，且颱風在一年內來了 3 次的壓力測試。

根據金管會公布的測試結果，壽險及產險業整體資本適足率分別為 266.2%、337.2%，淨值比則分別為 5.66%、19.62%，兩者均高於法定最低標準，也就是資本適足率 200% 及淨值比 3%，顯示整體壽險業在死亡率及罹病率提高以及產險業在巨災風險情境下仍具備足夠韌性。

有關市場風險測試結果部分，壽險及產險的整體資本適足率分別為 203.7%、390.4%，淨值比為 3.35% 及 23.57%，全都高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，整體風險尚屬可控。

另外，產險面對氣候變遷風險壓力測試部分，測試結果整體產險業資本適足率為 337.2%，淨值比為 20.52%，同樣高於法定最低標準，顯示我國產險業在氣候變遷之極端情境下，具備相當的韌性。

保險局副局長蔡火炎指出，壓力測試結果，主要提供監理參考，但這是以極端情境進行測試、推估，不代表未來就會真的產生這樣的情況。

