法巴人壽攜永豐銀、中信投信搶商機 推出全新豐收富利投資帳戶

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 19:26

在市場普遍預期美國今年將降息的趨勢下，法國巴黎人壽結合永豐銀行、中國信託投信推出法國巴黎人壽豐收富利保險第三檔投資帳戶「法國巴黎人壽豐收富利 3 AB 雙核心動態風控投資帳戶」，該帳戶以美國成熟市場為主要投資標的，透過投資專家主動針對股、債進行配置與風險控管，讓民眾享有更有效率且相對穩健的代操投資服務。

法巴人壽豐收富利保險由永豐銀行及永豐證券獨家銷售，自 2019 年起陸續推出「豐收富利投資帳戶」、「豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶」等不同類型的投資帳戶後，截至去 (2023) 年底，累積資產管理規模近 150 億元，是長期受到銀行客戶肯定的投資型保單。

法巴人壽豐收富利保險即將於今 (2024) 年 3 月新增由中國信託投信代操的「AB 雙核心動態風控投資帳戶」，該帳戶綜觀全球並主要聚焦美國成熟市場，預期在接下來的美國降息及大選行情下，透過大盤長期歷史數據和產業趨勢挑選股票標的，同時透過「股債雙重波動監控」機制，搭配景氣動態調整股債比，進可攻、退可守，更給予投資人一個可以佈局趨勢、掌握價值，穩健參與市場的新選擇。

法巴人壽說明，「AB 雙核心動態風控投資帳戶」3 月 1 日已於永豐銀行及永豐證券正式開賣，該帳戶提供每月撥回機制，當資產撥回基準日帳戶淨值大於等於 8 時，撥回年率則為 5%；此外也有每月不定期撥回，若當月出現任一日之帳戶淨值大於 10.25 時即撥回 0.8%，約當年化撥回率有機會上看 9.6%，不定期撥回每月以一次為限。惟須注意撥回來源可能是本金且撥回率或撥回金額非固定，撥回率不等於獲利率。

法巴人壽豐收富利保險提供年金險與壽險兩種保單，有壽險需求者可選擇壽險，有退休規畫需求者則可考慮年金險，同時提供新臺幣及多種外幣幣別，保戶可依自身資產配置需求，選擇合適的幣別繳費。