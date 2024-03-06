法巴人壽攜永豐銀、中信投信搶商機 推出全新豐收富利投資帳戶
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 19:26
在市場普遍預期美國今年將降息的趨勢下，法國巴黎人壽結合永豐銀行、中國信託投信推出法國巴黎人壽豐收富利保險第三檔投資帳戶「法國巴黎人壽豐收富利 3 AB 雙核心動態風控投資帳戶」，該帳戶以美國成熟市場為主要投資標的，透過投資專家主動針對股、債進行配置與風險控管，讓民眾享有更有效率且相對穩健的代操投資服務。
法巴人壽豐收富利保險由永豐銀行及永豐證券獨家銷售，自 2019 年起陸續推出「豐收富利投資帳戶」、「豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶」等不同類型的投資帳戶後，截至去 (2023) 年底，累積資產管理規模近 150 億元，是長期受到銀行客戶肯定的投資型保單。
法巴人壽豐收富利保險即將於今 (2024) 年 3 月新增由中國信託投信代操的「AB 雙核心動態風控投資帳戶」，該帳戶綜觀全球並主要聚焦美國成熟市場，預期在接下來的美國降息及大選行情下，透過大盤長期歷史數據和產業趨勢挑選股票標的，同時透過「股債雙重波動監控」機制，搭配景氣動態調整股債比，進可攻、退可守，更給予投資人一個可以佈局趨勢、掌握價值，穩健參與市場的新選擇。
法巴人壽說明，「AB 雙核心動態風控投資帳戶」3 月 1 日已於永豐銀行及永豐證券正式開賣，該帳戶提供每月撥回機制，當資產撥回基準日帳戶淨值大於等於 8 時，撥回年率則為 5%；此外也有每月不定期撥回，若當月出現任一日之帳戶淨值大於 10.25 時即撥回 0.8%，約當年化撥回率有機會上看 9.6%，不定期撥回每月以一次為限。惟須注意撥回來源可能是本金且撥回率或撥回金額非固定，撥回率不等於獲利率。
法巴人壽豐收富利保險提供年金險與壽險兩種保單，有壽險需求者可選擇壽險，有退休規畫需求者則可考慮年金險，同時提供新臺幣及多種外幣幣別，保戶可依自身資產配置需求，選擇合適的幣別繳費。
此外，該保單為費用後收型保單，故繳交的保費可全額參與投資，新契約只要新臺幣 10 萬元或等值約定外幣即可投保，壽險保單之保險成本將依每月最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算，並自投資標的單位數內扣除。
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