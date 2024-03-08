〈台股盤中〉台積電續踩油門 衝上2萬點寫下新里程碑
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-08 09:41
台股今 (8) 日在台積電大漲近半根停板，以及日月光投控等半導體指標續強下，開盤大漲 300 點、以 19966 點開出，早盤漲點擴大至 370 點，最高來到 20065.5 點，突破 2 萬點大關，改寫新里程碑。
不過，若以上漲下跌家數來看，早盤上市櫃合計上漲家數約 600 多家，但下跌家數達到 1200 家，顯示除了大型股及特定族群外，其餘多數個股表現仍相對弱勢，而加權指數今日預估成交量約 5600 億元。
個股方面，台積電 ADR 周四大漲 5%，帶動台積電今日跳空開高，開盤上漲 35 元或 4.6%，來到 795 元；聯發科漲逾 2%、日月光投控大漲 7%、力成漲逾半根停板、京元電子同步走強；聯電、聯詠、大聯大、達發等漲逾 3%。
其餘指標股來看，鴻海在平盤上震盪，台達電漲逾 2%，股價再返 300 元大關，傳產方面，儒鴻法說報喜，早盤大漲 7%，最高來到 580 元；不過，群光跌逾 3%、台光電、健策業跌逾 2%，重電股華城、大同也同步回落，表現相對弱勢。
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