一個人也精采 南山人壽獻單身女性投保攻略 善用三保障愛自己
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 16:11
單身又如何，一個人的生活也精采！臺灣單身人口持續增加，根據內政部戶政司統計資料顯示，2023 年全臺灣 30 歲至 44 歲的女性未婚比例高達 3 成 5、單身女性人口已逼近 100 萬人。女性不只在職場發光發熱，也愈來愈多人選擇享受單身，南山人壽提醒女生，一個人更要好好照顧自己，提前規劃保險保障，找到專屬於自己的堅強依靠。
單身女性經濟自主、樂意享受生活，尤其願意把錢投資在自己身上。南山人壽建議平時習慣獨自一人的單身女性，別忘了還有保險可以幫忙分擔。除了善用癌症險、長照險，因應未來疾病和意外造成的醫療照顧支出；也可以同時運用還本型保險，為自己創造穩定現金流，掌握自己的財富與人生。
1. 癌症險 提升醫療照護品質
隨著癌症發生逐漸年輕化，面對高額的癌症治療費用，建議妥善規劃癌症險，減輕治療過程的經濟壓力。南山人壽積極導入精準數據分析，設計分群分眾的專屬商品，2021 年南山人壽從女性癌症投保行為與理賠情況發現，罹癌族群年輕化且癒後時間延長及存活率高等現象，特別為女性設計定期的癌症外溢保單 (註 2)，針對乳癌及女性常見癌症加強保障，另外還有「健康促進回饋金」及「防疫保健回饋金」外溢回饋機制，及幫助女性運用有限預算，輕鬆擁有癌症醫療保障及一系列健康照顧服務資源，更有餘裕地選擇高品質的醫療方式。
2. 長期照顧保險 守護一個人的老後生活
一個人的老後生活，是所有單身族都要面對的人生大事，南山人壽建議及早運用長期照顧保險補充老年保障缺口，透過長照分期給付的方式，支撐持續性的長期照護支出，提早準備充足的長照準備金，才能享受更有尊嚴的照顧品質，減輕老年的經濟壓力。
3. 還本型保險 創造穩定現金流
隨著平均壽命延長，退休後可能還有將近 25 年的光陰，想要無後顧之憂地迎接退休生活，不可缺少穩定現金流，建議可透過「還本型保險」做為規劃退休保障之工具，力抗長壽可能伴隨的財務風險。
南山人壽提醒，購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。以上詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或與南山人壽保險業務員聯繫、電洽南山人壽保險股份有限公司 24 小時客戶服務中心 0800-020-060(地址: 台北市信義區莊敬路 168 號)，或至南山人壽企業網站查詢 http://www.nanshanlife.com.tw。
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