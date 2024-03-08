一個人也精采 南山人壽獻單身女性投保攻略 善用三保障愛自己

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 16:11

單身又如何，一個人的生活也精采！臺灣單身人口持續增加，根據內政部戶政司統計資料顯示，2023 年全臺灣 30 歲至 44 歲的女性未婚比例高達 3 成 5、單身女性人口已逼近 100 萬人。女性不只在職場發光發熱，也愈來愈多人選擇享受單身，南山人壽提醒女生，一個人更要好好照顧自己，提前規劃保險保障，找到專屬於自己的堅強依靠。

單身女性經濟自主、樂意享受生活，尤其願意把錢投資在自己身上。南山人壽建議平時習慣獨自一人的單身女性，別忘了還有保險可以幫忙分擔。除了善用癌症險、長照險，因應未來疾病和意外造成的醫療照顧支出；也可以同時運用還本型保險，為自己創造穩定現金流，掌握自己的財富與人生。

1. 癌症險 提升醫療照護品質

隨著癌症發生逐漸年輕化，面對高額的癌症治療費用，建議妥善規劃癌症險，減輕治療過程的經濟壓力。南山人壽積極導入精準數據分析，設計分群分眾的專屬商品，2021 年南山人壽從女性癌症投保行為與理賠情況發現，罹癌族群年輕化且癒後時間延長及存活率高等現象，特別為女性設計定期的癌症外溢保單 (註 2)，針對乳癌及女性常見癌症加強保障，另外還有「健康促進回饋金」及「防疫保健回饋金」外溢回饋機制，及幫助女性運用有限預算，輕鬆擁有癌症醫療保障及一系列健康照顧服務資源，更有餘裕地選擇高品質的醫療方式。

2. 長期照顧保險 守護一個人的老後生活

一個人的老後生活，是所有單身族都要面對的人生大事，南山人壽建議及早運用長期照顧保險補充老年保障缺口，透過長照分期給付的方式，支撐持續性的長期照護支出，提早準備充足的長照準備金，才能享受更有尊嚴的照顧品質，減輕老年的經濟壓力。

3. 還本型保險 創造穩定現金流

隨著平均壽命延長，退休後可能還有將近 25 年的光陰，想要無後顧之憂地迎接退休生活，不可缺少穩定現金流，建議可透過「還本型保險」做為規劃退休保障之工具，力抗長壽可能伴隨的財務風險。