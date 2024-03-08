北美教育市場尚未啟動採購預算 愛比科技2月營收年減5%

愛比科技表示，DO-CAM 視訊協作攝影機系列產品已打入北美教育市場，且取得亮眼屌表現。此外，愛比科技也打入 AI 領域，由 AI 驅動的旗艦級新品 TOTEM 360 沉浸式會議攝影機在「GATES 資通訊零售商通路峰會」進行新產品發表會，透過產品 AI 降噪、追蹤及取景等多項「AI+」新功能，提高競爭優勢，也使得 TOTEM 360 打開市場知名度，積極拓展市場。