北美教育市場尚未啟動採購預算 愛比科技2月營收年減5%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 11:58
視訊設備品牌愛比科技 (6858-TW) 公布 2 月營收 0.35 億元，年月雙減。愛比科技指出，由於 2 月適逢農曆春節工作天數較少，加上北美教育市場尚未啟動採購預算，使得 2 月營收年月雙減。
愛比科技 2 月營收 0.35 億元，月減 3.3%，年減 5.3%。累計今年 1 至 2 月營收 0.71 億元，與去年同期持平。
愛比科技表示，DO-CAM 視訊協作攝影機系列產品已打入北美教育市場，且取得亮眼屌表現。此外，愛比科技也打入 AI 領域，由 AI 驅動的旗艦級新品 TOTEM 360 沉浸式會議攝影機在「GATES 資通訊零售商通路峰會」進行新產品發表會，透過產品 AI 降噪、追蹤及取景等多項「AI+」新功能，提高競爭優勢，也使得 TOTEM 360 打開市場知名度，積極拓展市場。
根據 Future Business Insights 調查全球視訊會議市場規模指出，疫後全球視訊會議市場需求的年複合率以 11.3% 成長，2029 年更有望成長至 5000 億，其中亞洲的年複合率更高達 15%。愛比科技把握商機，積極布建、開拓台灣代理商進行企業用戶的市場，藉此增加營運動能。
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