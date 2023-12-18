博通市值達4662億美元 挑戰台積電半導體二哥寶座

博通 (AVGO-US) 長期深耕交換器、ASIC 等業務，隨著 AI 趨勢帶動，加上併購 VMware 的效益獲市場肯定，今年以來股價翻倍，以上周收盤價 1129.74 美元推算，市值達 4662.84 億美元，約新台幣 14.6 兆元，進一步拉近與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的距離，企圖挑戰全球半導體市值二哥寶座。

台積電今天開低後走高，終場收在 585 元平盤價，市值約 15.17 兆元，年初至今漲幅約 30%，而 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 今年挾 AI 晶片缺貨熱潮，股價成長超過 2 倍，市值也衝上 1.2 兆美元，超越台積電成為全球半導體市值王。

博通長期深耕 ASIC 領域，隨著雲端供應商紛紛投入自研晶片，以為優化自家 AI 伺服器運算效能，博通也被外界看好是客戶自研晶片的大贏家，加上 AI 伺服器音傳輸資料龐大，也連帶推升乙太網交換器升級需求，博通也大啖 AI 商機。

不過，外資認為，由於聯發科取得 iPad Wi-Fi 6 的訂單，以及蘋果有意自研 Wi-Fi 晶片，博通營收恐遭壓抑，加上聯發科在 TPU 案件的報價較博通低 16-17%，都將影響博通未來營運。